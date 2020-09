Важка робота й остогидлий карантин тримають тебе у постійній напрузі? Розуміємо, та ж халепа. Ми не зможемо полегшити твою роботу (але й ти сам чудово з нею справишся), та й карантин завтра не закінчиться, але – є спосіб, як можна просто та нешкідливо розслабитися й зняти стрес.

Більшість (якщо не всі) найвідоміші чоловічі ігри – це вервиця жорстокостей, гори трупів, ріки крові, кілометри розмотаного кишківника, і все це під чиїсь чомусь обов'язково дикі верески. "Розслабляє", еге ж? Ні, ані слова проти Bloodborne, GTA, Doom – це шедеври. Але сьогодні говоритимемо не про них.

Сьогодні Men 24 підготував для тебе добірку з 5 комп'ютерних ігор, які чудово підійдуть для розслабитися кожному чоловікові перед сном чи у вихідні.

До теми Чому комп'ютерні ігри під час карантину – хороша ідея

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch)

Ти – боржник, який повинен зробити все, аби сплатити заборговане. Не лякайся, це лише початок сюжету гри Animal Crossing: New Horizons. Та і борг не такий страшний – лише вартість одного єнотовидного собаки.

Тож все просто: йдеш собі, виконуєш прості завдання, мило спілкуєшся з іншими гравцями. Серед яких, до слова, можна зустріти навіть знаменитостей (наприклад, Стівена Фрая та Елайджу Вуда).

Гра Animal Crossing: New Horizons вийшла у березні 2020. Що ще вийшло цього місяця? Правильно, пандемія коронавірусу. Так співпало, тож гра набула мегапопулярності й стала одним з абсолютних хітів року.

Everything (майже на всі платформи)

Animal Crossing – симулятор життя однієї людини в реальному часі. Civilization – як з назви можна здогадатися, симулятор цивілізації. А от Everything – це куди глобальніше. Бо це – симулятор всього.

У грі ти зможеш жити життям атома, тварини, каменю або, скажімо, планети. А можеш бути глядачем, це теж цікаво. Але коли зануришся у буйство Everything, пам'ятай: сенс у грі, як і в житті – знайти сенс.

Journey (усі платформи)

Жодних монстрів, жодних драматичних сюжетних згинів. Просто насолоджуйся процесом – гра коротка.

Адже Journey – це симулятор мандрів. Так що хоча б так…

Зверни увагу Як поводитися на роботі: 5 правил успішних чоловіків

Everybody’s Gone to the Rapture (для PS4 й Windows)

Увага! Ця гра – небезпечна. Можна відлежати собі лівий бік. Правий теж, у принципі. Бо це така собі гра-оповідання.

За сюжетом, ти опинишся у селищі, звідки у дивний спосіб зникли всі й усе. Але так виглядає, що гірше не стало. Чому? Це важко пояснити. Спробуй пограти – зрозумієш.

Firewatch (усі платформи, крім мобільних)

Концепція Firewatch схожа на концепцію Everybody’s Gone to the Rapture, але ця – живіша (тобто, боки вже не відлежиш).

Герой – чоловік, який став лісником-пожежником, у такий спосіб тікаючи від проблем (не бери з нього приклад). Разом із таємничою дівчиною (а як інакше) герой вплутується у детективну історію. Культову і пригодницьку.

Загалом, пограєш трохи у те, трохи у це, гляди й карантин закінчився. Тільки не захоплюйся надміру. Є й інші способи розслабитися.

От наприклад Дигестив як складова гастрономічної культури: що це таке та з чим подавати