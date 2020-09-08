В Європі поєднання прийому їжі зі споживанням хорошого та якісного алкоголю уже давно є хорошою традицією. Ба більше, на курортах напої можуть пропонувати навіть як комплімент відвідувачам закладів. В Україні ж це тільки набирає обертів. Розповідаємо тобі про дигестиви – напої, які супроводжують та завершують трапезу, культуру їх споживання, а також тонкощі подачі.

Гастрономічна культура за останні кілька років добряче змінилась. Тепер недостатньо просто наситити свій організм – потрібно влаштувати йому справжню феєрію під час їжі. А вишенькою на торті у цьому випадку стає дигестив. Розбираємося на Men 24, що ж це за напої та з чим їх краще поєднувати.

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Що таке дигестив?

Дигестив – напій, який подається після їди або разом із десертом, аби очистити твої смакові рецептори, а також покращити травний процес. Легке для запам'ятовування слово дигестив (або диджестив) походить від латинського "digestivus", що українською перекладається так: "засіб, що сприяє травленню".

Хороший дигестив може не лише очистити рецептори, а й доповнити та вигідно підкреслити смак кожної окремої страви. Крім того, подача напоїв опісля основного застілля – відмінний спосіб продовжити вечір і поспілкуватися. Власне, саме в такі моменти й проводять найважливіші розмови, а також підіймають серйозні питання.

Подача дигестиву – відмінний спосіб продовжити вечір / Фото pixabay

Правила вибору дигестиву

Усього кілька порад допоможуть підібрати оптимальний напій, який довершить трапезу та зробить її ще затишнішою. Якщо кількома словами: дигестив має бути смачним, міцним й ароматним.

А щоб не схибити з вибором напою, варто дотримуватися кількох простих правил:

Він повинен мати багатий та насичений смак;

Бути темнішого, більш насиченого кольору, ніж аперитив;

Відповідати стравам, які подавали під час трапези, або ж бути альтернативою десерту.

Дигестив має бути темнішого та насиченішого кольору, ніж аперитив / Фото pixabay

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Які напої підійдуть для дигестиву?

Дигестив – це про міцний алкоголь. До столу можна подавати граппу, віскі, смакову горілку, кальвадос, коньяк або арманьяк, лікери, кріплені вина, настоянки та бітери.

Відмінно підійде нова лінійка The Inked Collection від Nemiroff. Вона складається з трьох смаків, з-поміж яких кожен гурман знайде собі той, який ідеально підійде для його трапези. Ми ж рекомендуємо мати вдома усі три, аби можна було їх подавати до різних страв та в різному вигляді.

Nemiroff The Inked Collection Wild Cranberry виділяється свіжістю та відчутною кислинкою. Терпкість та соковитість журавлини ідеально доповнить легкі закуски та салати. Подавати рекомендуємо в коктейлі Космополітен та твісті Nemiroff Spritz.

Nemiroff The Inked Collection Wild Cranberry чудово доповнить легкі закуски та салати

Nemiroff The Inked Collection Bold Orange. Чудовий варіант для холодних осінніх вечорів та універсальний компонент для прийому разом з рибою, м’ясом та гарнірами. В смаку розкривається кмин, а апетитні нотки з відтінком апельсинового варення в ароматі розкриваються тривалим смаком кориці й імбирного печива. Рекомендована подача – в стопках без льоду.

Nemiroff The Inked Collection Bold Orange – чудовий варіант для холодних осінніх вечорів

Nemiroff The Inked Collection Burning Pear поєднує в собі комбінацію з ніжного грушевого аромату з нотками солодкої ванілі, підкреслену відтінками меду, м'яти, перцю, кориці та коричневого цукру. Чудово підійде для завершення вечері в поєднанні з шоколадними та творожними десертами, сирами. Подавати з льодом або в охолодженому шоті.

Nemiroff The Inked Collection Burning Pear чудово підійде для завершення вечора

Правильно підібране поєднання з напоєм довершить замовлену страву та дещо допоможе розслабитися. Не дарма ж європейці віддають перевагу невеликій кількості алкоголю до та після їжі, аби зняти напругу після насиченого робочого дня. В Україні культура споживання дигестивів лише набирає обертів, однак вважаємо, що її розвиток ще більше посилить гастрономічну привабливість країни.