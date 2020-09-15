Недостатньо вітатися з колегами на кухні та знати їхні імена. Аби бути успішним чоловіком, потрібно правильно поводитися на роботі та пам'ятати про те, що є низка ситуацій і обставин, які не мають права вибити тебе з колії. Спробуємо розібратися, що ж слід робити чоловікові, аби досягнути успіху.

Успіх надзвичайно рідко падає з неба, тож потрібно пам'ятати про те, що цей скіл теж потребує прокачування. Читай на Men 24 про правила успішних чоловіків, яких вони дотримуються на роботі.

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Максимальна відкритість

Хочеш досягнути успіху – виберися нарешті зі свого панцира. Колеги цінують веселих і комунікабельних людей. Натомість закриті у собі можуть викликати лише хвилю підозр і сумнівів. Знаходь спільну мову з жінками та чоловіками, не бійся спілкуватися пор все на світі. Ти вже цінний співробітник, якщо з тобою люди хочуть і люблять спілкуватися.

Головне – позбутися невпевненості. Також рекомендуємо попрацювати над своєю дикцією. Це дозволить не боятися вести розмови на будь-яку тему.



Будь легким на підйом / Фото pixabay

Завжди зберігай спокій

Не потрібно гримати мишкою по столу, кричати на монітор і плюватися лише тому, що щось пішло не по плану. Якщо ти профі – то не забувай зберігати спокій у будь-якій ситуації. Ми знаємо, що це не так уже й просто, але ти однозначно мусиш спробувати.

Шукай вирішення проблеми, а не зациклюйся на тому, що вона виникла. Це дозволить якомога швидше її позбутися та повернутися до звичного темпу роботи.

Знай собі ціну

Ініціатива любить ініціатора. Тож твої благі наміри допомогти половині колективу через певний час почнуть тебе виснажувати, адже роботи з'являтиметься все більше. Спокійно. Не потрібно працювати за всіх і братися за будь-яке доручення.

Не варто забувати й про оплату праці. Вона має бути гідною, тож не потрібно соромитися про це нагадувати своєму керівнику. Головне – вміти аргументувати, чому саме тобі потрібно підвищити зарплату.



Не соромся говорити про підвищення зарплати / Фото pixabay

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Дотримуйся дедлайнів

Хочеш бути успішним – будь відповідальним. Якщо тобі потрібно здати звіт до кінця робочого дня – це потрібно зробити. Ті, хто не дотримуються дедлайнів, як правило, не отримують бажаного під час розмов з керівництвом. Ба більше, з часом таким співробітникам перестають доручати відповідальну роботу.

Розставляй пріоритети на роботі. Так ти встигатимеш виконати не лише нагальні доручення, а й матимеш час на поточні справи та відпочинок.

Будь готовим вчитися

Якщо тобі здається, що роботі достатньо приділяти лише 8 годин свого безцінного часу, то ми змушені тебе засмутити. Насправді у компаніях цінуються співробітники, які готові навчатися й опановувати нові навички. А коли це можна зробити? Лише у свій вільний від роботи час. Тож задумайся над тим, що обрати: нову серію улюбленого серіалу чи кілька корисний статей, які дозволять розібратися у темі, яка стосується твоєї нової роботи.

Не бійся розвиватися та удосконалюватися. Це не лише дозволить легше справлятися з поставленими задачами, а й зробить тебе безцінним співробітником.



Будь готовим до навчання / Фото pixabay

Дотримуйся цих правил і ти досягнеш максимального успіху на своїй роботі. Ба більше, ти станеш цінним співробітником, який не лише отримуватиме найцікавіші та найвідповідальніші проєкти, а й найвищу зарплату.