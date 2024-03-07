Среди различных советов, которые мы получаем в социальных сетях для повышения производительности, есть один, который в тиктоке гуляет уже много лет: присоединиться к так называемому "Клубу 5 утра". Тенденция, которая, хоть и звучит странно, просто заключается в том, чтобы просыпаться в 5 утра.

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Да, именно так, как ты читаешь: есть люди, которые решают ежедневно вставать до рассвета, потому что они этого хотят, а не потому, что этого требует их работа или любая другая потребность. На самом деле мы всегда слышим, как самые успешные люди или самые известные мультимиллионеры просыпаются с самого утра, чтобы заняться разными делами, такими как спорт, медитация, прогулка или просто пораньше прийти на работу.

Есть люди, которые просыпаются еще раньше, например, Тим Кук, который сказал, что просыпается в 3:45 утра, или Билл Гейтс, который сказал, что просыпается между 4:30 и 5. Но действительно ли это эффективно, и делает ли нас более продуктивными, когда мы просыпаемся в 5:00, чем в 7:00 или 8:00? Правда заключается в том, что, как и во всем, у этого режима есть свои преимущества и недостатки, и мы должны знать их все, чтобы понять, сможем ли мы внедрить эту привычку в нашу жизнь.

Преимущества подъема в 5 утра

На первый взгляд, их может не быть, но правда в том, что есть определенные преимущества, которые можно получить, вставая так рано. Во-первых, это время суток, когда мы, скорее всего, сможем провести время наедине, или воспользоваться этим и просто побыть в тишине, или помедитировать. Это позволяет нам уделить время себе и начать утро в спокойной обстановке, прежде чем стресс рабочего дня погрузится в себя.

Кроме того, мы также будем иметь больше энергии, когда придем в офис, потому что мы не будем уставшими, а будем бодрыми и готовыми взяться за любую задачу. Кстати, говорят, что Джефф Безос всегда организовывает свои встречи в 10 утра, потому что таким образом уже пройдет 5 часов, как он проснулся, и все его органы чувств будут активными.

Мужчина утром пьет кофе в постели
У тебя будет больше времени, чтобы привести себя в чувство перед работой / Фото freepik

Но мы должны думать не только о работе. Ранний подъем также дает нам возможность избавиться от определенных задач, которые заставляют нас чувствовать себя ленивыми после работы, например, выполнение упражнений, стирка или приготовление ужина заранее.

Недостатки подъема в 5 утра

Конечно, не все так радужно, и ранний подъем также имеет негативные аспекты, которые мы не можем игнорировать. Например, если мы хотим просыпаться в 5 утра и быть более продуктивными, нам нужно ложиться спать намного раньше, чем обычно. Чтобы выспаться, нам придется ложиться спать между 21 и 22 часами. Что в Украине, учитывая наши нынешние реалии, сложная задача.

Нам будет казаться, что мы что-то теряем, потому что нам придется отказаться от определенных планов, а также быстрее выполнять рутинные дела после работы. Более того, приняв такой график сна, мы, вероятно, будем просыпаться раньше на выходных, независимо от того, насколько сильно мы хотим выспаться в постели. Учитывая, что в субботу и воскресенье мы, скорее всего, будем ложиться спать позже, мы не сможем достаточно отдохнуть.

В любом случае, подъем в 5 часов – это не та смена, которую мы можем сделать со дня на день, и нам понадобится период адаптации, потому что, кроме того, нам придется учитывать наш хронотип сна, чтобы выяснить, действительно ли мы будем более продуктивными, если встанем раньше.

Мужчина в постели с трудом просыпается
Но не всем удается просыпаться утром без страданий / Фото freepik

Ничего с нами не произойдет, если мы попробуем. Мы просто должны быть реалистами и просыпаться на полчаса раньше каждый день, например. Постепенно меняя привычку, будет намного легче, и мы не будем чувствовать себя такими уставшими.

Как бы нас не убеждали в обратном, нашу продуктивность мы можем измерить только сами, и она очень личная. Если мы относимся к тем людям, которые из-за своего темпа жизни не активны по утрам, то, скорее всего, подъем в 5 часов только потеряет время и сделает нас злыми и недобрыми.

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Если же мы наслаждаемся тишиной и покоем в эти часы, то можем взять эту привычку себе на вооружение. В конце концов, все зависит от нас и наших предпочтений.