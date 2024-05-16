Дослідники взяли інтерв'ю у майже 1000 німецьких водіїв, близько 73% з яких – жінки. Результати дещо шокували: 600 з гаком учасників, або близько 61%, зізналися в "проблемному" використанні своїх пристроїв під час водіння.

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ПКС – що це таке і чому на нього слід звернути увагу водіям

Таку антисоціальну поведінку можна пояснити страхом пропустити щось начебто важливе. А поряд із цим проблемні користувачі смартфонів (ПКС) асоціюються з трьома негативними рисами, відомими як "темна тріада" – це нарцисизм, макіавеллізм і психопатія.

Нарцисизм – у психології його розглядають як серйозну особистісну дисфункцію, пов'язану з марнославством, зарозумілістю й егоїзмом.

– у психології його розглядають як серйозну особистісну дисфункцію, пов'язану з марнославством, зарозумілістю й егоїзмом. Макіавеллізм – лукавий стиль міжособистісного спілкування, пов'язаний із цинічними та прагматичними нехтуваннями моралі.

– лукавий стиль міжособистісного спілкування, пов'язаний із цинічними та прагматичними нехтуваннями моралі. Психопатія – патологічний тип поведінки, що виник на основі вродженої вади вищої нервової діяльності та дисгармонії її розвитку.

Проблемне користування смартфонами, пишуть автори дослідження, є якісним "предиктором (прогностичним чинником – Men), незалежно від особистісних рис, "темної тріади".

Проблемне користування смартфонами може вказувати на "темну тріаду" / Фото freepik

Також вчені додали потенційний рецепт для розв'язання проблеми.

Оскільки цей фактор можна змінити легше, ніж особистість, ПКС має стати об'єктом втручань у громадську безпеку, навчання водіння та медико-психологічної оцінки придатності водіїв, що призначається судом,

– зазначено у праці дослідників.

Інший спосіб боротьби з незвичним використанням мобільних телефонів – це допомогти людям зменшити рівень використання цих пристроїв загалом у повсякденному житті. Мовляв, це опосередковано зменшить і ймовірність використання телефонів водіями та запобігатиме нещасним випадкам і аваріям.

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