Дослідники взяли інтерв'ю у майже 1000 німецьких водіїв, близько 73% з яких – жінки. Результати дещо шокували: 600 з гаком учасників, або близько 61%, зізналися в "проблемному" використанні своїх пристроїв під час водіння.
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ПКС – що це таке і чому на нього слід звернути увагу водіям
Таку антисоціальну поведінку можна пояснити страхом пропустити щось начебто важливе. А поряд із цим проблемні користувачі смартфонів (ПКС) асоціюються з трьома негативними рисами, відомими як "темна тріада" – це нарцисизм, макіавеллізм і психопатія.
- Нарцисизм – у психології його розглядають як серйозну особистісну дисфункцію, пов'язану з марнославством, зарозумілістю й егоїзмом.
- Макіавеллізм – лукавий стиль міжособистісного спілкування, пов'язаний із цинічними та прагматичними нехтуваннями моралі.
- Психопатія – патологічний тип поведінки, що виник на основі вродженої вади вищої нервової діяльності та дисгармонії її розвитку.
Проблемне користування смартфонами, пишуть автори дослідження, є якісним "предиктором (прогностичним чинником – Men), незалежно від особистісних рис, "темної тріади".
Проблемне користування смартфонами може вказувати на "темну тріаду" / Фото freepik
Також вчені додали потенційний рецепт для розв'язання проблеми.
Оскільки цей фактор можна змінити легше, ніж особистість, ПКС має стати об'єктом втручань у громадську безпеку, навчання водіння та медико-психологічної оцінки придатності водіїв, що призначається судом,
– зазначено у праці дослідників.
Інший спосіб боротьби з незвичним використанням мобільних телефонів – це допомогти людям зменшити рівень використання цих пристроїв загалом у повсякденному житті. Мовляв, це опосередковано зменшить і ймовірність використання телефонів водіями та запобігатиме нещасним випадкам і аваріям.