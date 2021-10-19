Космічний корабель чи ядерна зброя: чому політ китайського апарату раптово збурив світ

Китай успішно випробував гіперзвукову зброю у серпні 2021 року. Щонайменше, про це написали у The Financial Times 17 жовтня.

Та далі повідомлення з цим змістом облетіли чи не всі світові ЗМІ. Громадськість настільки збурилася, що Китай навіть вирішив виступити з офіційним спростуванням.

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"Китай випробував гіперзвукову зброю"

Американські журналісти з посиланням аж на 5 інформованих джерел запевняли, що політ китайського апарату у серпні – це було саме випробування гіперзвукової ракети. Та ще й такої, що спроможна нести в собі ядерний заряд.



І ця новина викликала мало не панічні настрої у Сполучених Штатах Америки, адже:

Для Китаю – це велетенський крок уперед у сфері технології. Навіть попри те, що ракета в ціль начебто не влучила, помилившись на майже 40 миль.

Але найважливіше в тім, що ракета облетіла Землю через Південний полюс! Тобто – пролетіла куди більшу відстань, ніж якби її відправляли через полюс Північний.

І що тут такого? Нічого, окрім того, що в тому регіоні США не тримають протиракетних засобів.

"Китай випробовував космічний корабель"

Влада Китаю тим часом вирішила заспокоїти американців та решту світу. Офіційний Пекін заявив, що у серпні випробування дійсно були, але не зброї – а багаторазового космічного корабля. Причому навіть не нового.

Це випробування було звичайним експериментом для перевірки космічних кораблів багаторазового використання. Випробування, яке було важливим для зменшення витрат на використання космічних кораблів,

– заявила речниця міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзян 18 жовтня.

І наголосила, що Китай працює тільки для "зручного й дешевого мирного використання космосу людьми". А такі експерименти, мовляв, у світі проводили вже неодноразово.



Гіперзвукові ракети – новий етап розвитку ракетних технологій / Фото Rand

І коротко про те, що слід знати про гіперзвукові ракети

Гіперзвукові ракети вважають наступним логічним кроком у розвитку ракетної техніки. Адже вони літають принаймні уп'ятеро швидше за звук, а ще й дуже маневрені – що ускладнює спроби їх відстежити та перехопити (міжконтинентальні балістичні ракети, які зараз є на озброєнні передових країн, рухаються за передбачуваними траєкторіями – їх якраз перехопити не так і складно).

Адже вони літають принаймні уп'ятеро швидше за звук, а ще й дуже маневрені – що ускладнює спроби їх відстежити та перехопити (міжконтинентальні балістичні ракети, які зараз є на озброєнні передових країн, рухаються за передбачуваними траєкторіями – їх якраз перехопити не так і складно). Відомо, що активно розробляють та випробовують гіперзвукові транспортні засоби Росія (проєкт "Циркон") та США (проєкт HAWC). Буквально у вересні обидві країни заявляли про значні успіхи в цій царині. І от раптом виявилося, що такого ж, якщо не більшого, успіху міг досягти й Китай – причому ще в серпні.

Буквально у вересні обидві країни заявляли про значні успіхи в цій царині. І от раптом виявилося, що такого ж, якщо не більшого, успіху міг досягти й Китай – причому ще в серпні. О, мало не забули: у вересні ще й Північна Корея оголосила, що успішно випробувала гіперзвукову ракету Hwasong-8. Утім, міжнародні експерти у це не повірили.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.