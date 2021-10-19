Китай успешно испытал гиперзвуковое оружие в августе 2021 года. По меньшей мере, об этом написали в The Financial Times 17 октября.

И далее сообщения с этим содержанием облетели едва ли не все мировые СМИ. Общественность настолько взбудоражилась, что Китай даже решил выступить с официальным опровержением.

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"Китай испытал гиперзвуковое оружие"

Американские журналисты со ссылкой на целых 5 информированных источников уверяли, что полет китайского аппарата в августе – это было именно испытания гиперзвуковой ракеты. Да еще и способной нести в себе ядерный заряд.



И эта новость вызвала почти панические настроения в Соединенных Штатах Америки, ведь:

Для Китая – это огромный шаг вперед в сфере технологии. Даже несмотря на то, что ракета в цель вроде бы и не попала, ошибившись почти на 40 миль.

Но самое важное в том, что ракета облетела Землю через Южный полюс! То есть – пролетела куда большее расстояние, чем если бы ее отправляли через полюс Северный.

И что тут такого? Ничего, кроме того, что в этом регионе США не держат противоракетных средств.

"Китай испытывал космический корабль"

Власти Китая тем временем решили успокоить американцев и остальной мир. Официальный Пекин заявил, что в августе испытания действительно были, но не оружия – а космического корабля многократного использования. Причем даже не нового.

Это испытание было обычным экспериментом для проверки космических кораблей многоразового использования. Испытание, которое было важным для уменьшения затрат на использование космических кораблей,

– заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзян 18 октября.

И подчеркнула, что Китай работает только для "удобного и дешевого мирного использования космоса людьми". А такие эксперименты, мол, в мире проводили уже неоднократно.



Гиперзвуковые ракеты – новый этап развития ракетных технологий / Фото Rand

И коротко о том, что следует знать о гиперзвуковых ракетах

Гиперзвуковые ракеты считают следующим логическим шагом в развитии ракетной техники. Ведь они летают по крайней мере в пять раз быстрее звука, и еще очень маневренные – что усложняет попытки их отследить и перехватить (межконтинентальные баллистические ракеты, которые сейчас есть на вооружении передовых стран, движутся по предсказуемых траекториях – их как раз перехватить не так сложно).

Ведь они летают по крайней мере в пять раз быстрее звука, и еще очень маневренные – что усложняет попытки их отследить и перехватить (межконтинентальные баллистические ракеты, которые сейчас есть на вооружении передовых стран, движутся по предсказуемых траекториях – их как раз перехватить не так сложно). Известно, что активно разрабатывают и испытывают гиперзвуковые транспортные средства Россия (проект "Циркон") и США (проект HAWC). Буквально в сентябре обе страны заявляли о значительных успехах в этой области. И вот вдруг оказалось, что такого же, если не большего, успеха мог достичь и Китай – причем еще в августе.

Буквально в сентябре обе страны заявляли о значительных успехах в этой области. И вот вдруг оказалось, что такого же, если не большего, успеха мог достичь и Китай – причем еще в августе. О, чуть не забыли: в сентябре еще и Северная Корея объявила, что успешно испытала гиперзвуковую ракету Hwasong-8. Впрочем, международные эксперты в это не поверили.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.