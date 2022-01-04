США на захоплених гітлерівських Фау-2 відправляли плодових мух, мишей, хом’яків, морських свинок, кішок, собак, жаб, золотих рибок і мавп на висоту до 44 тисяч метрів із 1947 по 1960 рік. Все – для перевірки впливу на живих істот радіації, фізіологічних реакцій на висоту, систем життєзабезпечення тощо. Ну і далі понеслося...

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Так хто із живих істот зміг досягнути космосу

У космосі побували мавпи, собаки, кішки, черепахи, миші й щурі, кролики, жаби, а ще… Ще дуже багато інших.

США, країни Європи й деякі азійські відправляли цвіркунів, тритонів, мух, равликів, риб, устрицю-жабу, морських їжаків, мечохвоста, яйця молі та інших комах, креветки, перепелині яйця, медуз, шовкопрядів, садових павуків, бджіл, мурашок, мадагаскарських тарганів, південноафриканських скорпіонів, тихоходок тощо. Та й це не весь перелік.

До слова: дві черепахи та різні комахи були першими мешканцями Землі, які облетіли Місяць (це відбулося під час місії Zond 5 у 1968 році). У 1972 році в рамках місії Аполлона-17 5 мишей теж облетіли Місяць – причому аж 75 разів.

Які країни запускали тварин у космос

США запускали рейси з приматами між 1948 і 1961 роками, раз у 1969 та раз у 1985.

запускали рейси з приматами між 1948 і 1961 роками, раз у 1969 та раз у 1985. Франція запустила два рейси з мавпами в 1967 році.

запустила два рейси з мавпами в 1967 році. СРСР (і Росія) відправляли мавп між 1983 і 1996. У 1950-х роках Союз відправляв собак.

відправляли мавп між 1983 і 1996. У 1950-х роках відправляв собак. Перший кіт – Фелікс – вилетів у космос вже після людини, 18 жовтня 1963 року. Його відправила Франція.



Це не сам Фелікс, але саме його презентує цей безіменний кіт на космічній виставці / Фото AFB

У 1973 році американський Skylab 3 перевіз у космос першу рибу і перших павуків (Арабеллу й Аніту).

У 1990 році Китай запустив у космос морських свинок.

запустив у космос морських свинок. Японія перших тварин у космос відправила у 1995 (це були тритони).

перших тварин у космос відправила у 1995 (це були тритони). 3 лютого 2013 року Іран став крайньою країною, яка запустила тварин у космос (мишу, 2 черепах та черв'яків).