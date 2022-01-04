У 1783 році брати Монгольф'є відправили вівцю, качку і півня на повітряній кулі – щоб побачити, чи можуть наземні тварини вижити у повітрі. Качка у цьому випадку була "контрольною точкою" експерименту.

США на захоплених гітлерівських Фау-2 відправляли плодових мух, мишей, хом’яків, морських свинок, кішок, собак, жаб, золотих рибок і мавп на висоту до 44 тисяч метрів із 1947 по 1960 рік. Все – для перевірки впливу на живих істот радіації, фізіологічних реакцій на висоту, систем життєзабезпечення тощо. Ну і далі понеслося...

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Так хто із живих істот зміг досягнути космосу

У космосі побували мавпи, собаки, кішки, черепахи, миші й щурі, кролики, жаби, а ще… Ще дуже багато інших.

США, країни Європи й деякі азійські відправляли цвіркунів, тритонів, мух, равликів, риб, устрицю-жабу, морських їжаків, мечохвоста, яйця молі та інших комах, креветки, перепелині яйця, медуз, шовкопрядів, садових павуків, бджіл, мурашок, мадагаскарських тарганів, південноафриканських скорпіонів, тихоходок тощо. Та й це не весь перелік.

Які країни запускали тварин у космос

США запускали рейси з приматами між 1948 і 1961 роками, раз у 1969 та раз у 1985.

запускали рейси з приматами між 1948 і 1961 роками, раз у 1969 та раз у 1985. Франція запустила два рейси з мавпами в 1967 році.

запустила два рейси з мавпами в 1967 році. СРСР (і Росія) відправляли мавп між 1983 і 1996. У 1950-х роках Союз відправляв собак.

відправляли мавп між 1983 і 1996. У 1950-х роках відправляв собак. Перший кіт – Фелікс – вилетів у космос вже після людини, 18 жовтня 1963 року. Його відправила Франція.

(це відбулося під час місії Zond 5 у 1968 році). У 1972 році в рамках місії Аполлона-17 5 мишей теж облетіли Місяць – причому аж 75 разів.



Це не сам Фелікс, але саме його презентує цей безіменний кіт на космічній виставці / Фото AFB

У 1973 році американський Skylab 3 перевіз у космос першу рибу і перших павуків (Арабеллу й Аніту).

У 1990 році Китай запустив у космос морських свинок.

запустив у космос морських свинок. Японія перших тварин у космос відправила у 1995 (це були тритони).

перших тварин у космос відправила у 1995 (це були тритони). 3 лютого 2013 року Іран став крайньою країною, яка запустила тварин у космос (мишу, 2 черепах та черв'яків).

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.