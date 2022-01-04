Кроме людей: какие живые существа Земли побывали в космосе и какие страны их отправляли

В 1783 году братья Монгольфье отправили овцу, утку и петуха на воздушном шаре – чтобы увидеть, могут ли наземные животные выжить в воздухе. Утка в этом случае была "контрольной точкой" эксперимента.

США на захваченных гитлеровских Фау-2 отправляли плодовых мух, мышей, хомяков, морских свинок, кошек, собак, лягушек, золотых рыбок и обезьян на высоту до 44 тысяч метров с 1947 по 1960 год. Все – для проверки воздействия на живых существ радиации, физиологических реакций на высоту, систем жизнеобеспечения и так далее. И понеслось...

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Так кто из живых существ смог достичь космоса

В космосе побывали обезьяны, собаки, кошки, черепахи, мыши и крысы, кролики, лягушки, а еще… Еще очень много других.

США, страны Европы и некоторые азиатские отправляли сверчков, тритонов, мух, улиток, рыб, устрицу-лягушку, морских ежей, мечохвоста, яйца моли и других насекомых, креветки, перепелиные яйца, медуз, шелкопрядов, садовых пауков, пчел, тараканов, южноафриканских скорпионов, тихоходок и так далее. Да и это не весь список.

Какие страны запускали животных в космос

США запускали рейсы с приматами между 1948 и 1961 годами, раз в 1969 и раз в 1985 году.

запускали рейсы с приматами между 1948 и 1961 годами, раз в 1969 и раз в 1985 году. Франция запустила два рейса с обезьянами в 1967 году.

запустила два рейса с обезьянами в 1967 году. СССР (и Россия) отправляли обезьян между 1983 и 1996. В 1950-х годах Союз отправлял собак.

отправляли обезьян между 1983 и 1996. В 1950-х годах отправлял собак. Первый кот – Феликс – вылетел в космос уже после человека, 18 октября 1963 года. Его отправила Франция.

(это произошло во время миссии Zond 5 в 1968). В 1972 в рамках программы Аполлон-17 5 мышей тоже облетели Луну – аж 75 раз.



Это не сам Феликс, но именно его представлял этот безымянный кот на космической выставке / Фото AFB

В 1973 году американский Skylab 3 перевез в космос первую рыбу и первых пауков (Арабеллу и Аниту).

В 1990 году Китай запустил в космос морских свинок.

запустил в космос морских свинок. Япония первых животных в космос отправила в 1995 году (это были тритоны).

первых животных в космос отправила в 1995 году (это были тритоны). 3 февраля 2013 года Иран стал крайней страной, запустившей животных в космос (мышь, 2 черепах и червей).

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.