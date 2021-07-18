"День ухвалення рішення": Кріштіану Роналду похизувався Rolls Royce за 500 тисяч євро

Футболіст Кріштіану Роналду відомий своїм розкішним автопарком. І, якщо ми все правильно розуміємо, на днях він поповнився. Принаймні на це натякає нова публікація форварда "Ювентусу". На ній він хизується розкішним Rolls Royce за 500 тисяч євро (близько 16 мільйонів гривень).

На своєму інстаграмі Кріштіану Роналду виклав свіженьке фото. На ньому він позує на капоті Rolls Royce Ghost. Це та підпис до публікації змусили прихильників 36-річного футболіста дійти до висновку, що він потішив себе обновою.

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Кріштіану Роналду придбав Rolls Royce за 500 тисяч євро

"День ухвалення рішення", – написав він під публікацією.

Підписники Роналду у захваті від його розкішної обновки. Про це свідчать не лише понад 7 мільйонів лайків, а й шалена кількість коментарів:

"Круто виглядаєте на фото. Справжній бос";

"Чудовий вибір";

"Єдиний король";

"Найкращий за весь час";

"Справжня легенда".

Зауважимо, що це не єдине розкішне авто у колекції футболіста. Весною 2019 року він показав своїм підписникам Rolls Royce Gullian, найдорожчий позашляховик у світі. Цікаво, що ані Gullian, ані Grost – не найдорожчі автомобілі у колекції Кріштіану Роналду.

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