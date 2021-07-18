"День принятия решения": Криштиану Роналду похвастался Rolls Royce за 500 тысяч евро

Футболист Криштиану Роналду известен своим роскошным автопарком. И, если мы все правильно понимаем, на днях он пополнился. По крайней мере на это намекает новая публикация форварда "Ювентуса". На ней он щеголяет роскошным Rolls Royce за 500 тысяч евро (около 16 миллионов гривен).

На своем инстаграме Криштиану Роналду выложил свеженькое фото. На нем он позирует на капоте Rolls Royce Ghost. Это и подпись к публикации заставили поклонников 36-летнего футболиста прийти к выводу, что он порадовал себя обновой.

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Криштиану Роналду приобрел Rolls Royce за 500 тысяч евро

"День принятия решения", – написал он под публикацией.

Подписчики Роналду в восторге от его роскошной обновки. Об этом свидетельствуют не только более 7 миллионов лайков, но и безумное количество комментариев:

"Круто выглядите на фото. Настоящий босс";

"Замечательный выбор";

"Единственный король";

"Лучший за все время";

"Настоящая легенда".

Заметим, что это не единственное роскошное авто в коллекции футболиста. Весной 2019 году он показал своим подписчикам Rolls Royce Gullian, самый дорогой внедорожник в мире. Интересно, что ни Gullian, ни Grost – не самые дорогие автомобили в коллекции Криштиану Роналду.

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