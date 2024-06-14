Італійська актриса показала, як носити денім на голе тіло: стильні кадри красуні

Цього разу ми вирішили влаштувати собі імпровізовану подорож до Італії. А все тому, що наша увага буде прикута до італійської актриси Крістіни Буччіно.

Вона поділилася зі своїми підписниками в інстаграмі серією спокусливих кадрів. На них можна побачити, як красуня носить джинсову довгу безрукавку без білизни. Суцільне задоволення.

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Крістіна Буччіно опублікувала відразу цілу серію світлин. Красуня на них позує у подовженій безрукавці з джинсової тканини. Особливої уваги вартує той факт, що бюстгальтер у цьому випадку відсутній. Власне, це і прикувало максимум уваги з боку її прихильників.

Ти не можеш доторкнутися до моєї енергії,

– написала вона під публікацією.

Крістіна Буччіно знялася у джинсовому жилеті / Фото з інстаграму Буччіно

Сперечатися з красунею ніхто не буде. Її підписники вражені вродою та стильним образом актриси. Власне, про це свідчать коментарі, які вони залишили під дописом. Ось лише частина з них:

"Красуня";

"Ти просто бездоганна";

"Ти дуже мила";

"Крихітко, ти просто пожежа";

"Надзвичайно приваблива та фантастична";

"Чудова, шкода, що жилет такий довгий".

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Якої б довжини жилет не обрала Крістіна, вона приголомшує своєю фантастичною вродою. 38-річна італійська актриса надзвичайно красива та однозначно варта на те, щоб ти підписався на неї. Тому, якщо ти досі цього не зробив, то гайда!