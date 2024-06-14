Она поделилась со своими подписчиками в инстаграме серией соблазнительных кадров. На них можно увидеть, как красавица носит джинсовую длинную безрукавку без белья. Сплошное удовольствие.

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Кристина Буччино опубликовала сразу целую серию фотографий. Красавица на них позирует в удлиненной безрукавке из джинсовой ткани. Особого внимания стоит тот факт, что бюстгальтер в этом случае отсутствует. Собственно, это и приковало максимум внимания со стороны ее поклонников.

Ты не можешь прикоснуться к моей энергии,

– написала она под публикацией.

Кристина Буччино снялась в джинсовом жилете / Фото из инстаграма Буччино

Спорить с красавицей никто не будет. Ее подписчики поражены красотой и стильным образом актрисы. Собственно, об этом свидетельствуют комментарии, которые они оставили под заметкой. Вот лишь часть из них:

"Красавица";

"Ты просто безупречна";

"Ты очень милая";

"Крошка, ты просто пожар";

"Очень привлекательная и фантастическая";

"Замечательная, жаль, что жилет такой длинный".

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Какой бы длины жилет не выбрала Кристина, она потрясает своей фантастической красотой. 38-летняя итальянская актриса очень красивая и однозначно стоит того, чтобы ты подписался на нее. Поэтому, если ты до сих пор этого не сделал, то айда!