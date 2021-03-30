Чтобы оставаться в форме и быть сильным дома, достаточно просто делать много бэрпи. Но следует быть честными: нам не нравится их выполнять. К счастью, если ты действительно хочешь подтолкнуть себя, улучшить свою физическую форму и развить сильнее и четче тело, тебе просто нужно работать над тем, что есть у тебя дома.

Скотт Бриттон, основатель благотворительного движения функционального фитнеса Battle Cancer, специально разработал этот комплекс. Он предложил каждому выполнить задачу по 300 повторениями независимо от оборудования, которое может быть у тебя.

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Посвященная рядовому Брюсу Гэри, традиционная версия тренировки охватывает подъемы и опускания на ящик с повторениями каждого движения. В этом испытании ты спускаешься по "лестнице", а затем поднимаешься: 50, 40, 30, 20, 10, 20, 30, 40, 50.

Для каждого хода тебе предлагают 3 варианта. Это значит, что ты можешь свободно адаптировать каждый предмет к своему уровню навыков и доступного оборудования. Чтобы каждый мог продолжать получать то же стимул: большой метаболический удар улучшения физической формы и сжигания максимального количества калорий.

Тренировка кроссфит на 300 повторений

1. Шаг вперед / Прыжок на ящик / Шаг назад

2. Жим гантелей от плеча

3. Прыжки на скакалке

Попробуй и ты выполнять этот комплекс упражнений. Он позволит не только поддерживать желаемую физическую форму, но и заряжать энергией для новых свершений!