Але часто за цією байдужістю ховається просте небажання докладати зусиль – у систематичних тренуваннях та дотриманні певних вимог щодо способу життя. У таких людей кубиків на животі не видно – бо м'язи сховалися під жировим прошарком.

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Скільки може бути кубиків преса у людини

Ми не будемо переконувати, що цю ситуацію треба змінювати. Просто розповімо, що таке "кубики преса" і скільки їх може бути. А людина вже сама вирішуватиме, треба вони їй, а чи й геть ні.

Що каже анатомія

Тренерка з Національної академії спортивної медицини (NASM) США Астрід Свон пояснила, що кубики преса насправді – це один прямий м'яз живота. Він іде згори донизу від краю ребер до лобкової кістки.

М'яз цей перетинають 3 перемички сухожилля – 2 вище за пупок, і 1 приблизно на його рівні.

Саме тому на прямому м'язі живота формуються 4 ізольовані ділянки.

І під впливом тренувань та певного харчування їх можна розвивати.

Тобто, м'язова тканина розвивається і починає виступати над сухожиллями, ось так ми й починаємо бачити кубики преса. За нормальної анатомічної будови у людини може бути 8 кубиків.

А проте, як кажуть ті ж професійні тренери, найефективніше розвиваються верхні 6. На розвиток 2 нижніх треба докласти значно більше зусиль, терпіння та впертості.



Кубики преса – це один м'яз, розділений сухожиллями / Фото unsplash

Більше – менше

Також слід розуміти, що анатомічна будова тіла може й не бути стандартною: кількість сухожиль, які перетинають прямий м'яз живота, може бути меншою, а отже – кубиків вдасться натренувати також менше.

Або більше. Бувають випадки, коли кількість м'язових кубиків на животі сягає 10. Бо у деяких людей через м'яз нижче за пупок проходить ще одне сухожилля. Так, воно слабке, але за певних тренувань дозволяє додати "зайву" парку кубиків.

Ідеально – не ідеально

Реальний результат тренувань може відрізнятися від очікуваного (і до варто бути готовим психологічно).

Кубики преса не завжди вдається зробити рівними та симетричними, і нічого тут не зробиш – бо залежить це від генетичних особливостей розташування сухожиль. На щастя, на силу м'язів воно не впливає.