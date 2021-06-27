Тарантіно підписався на нозі фанатки: ролик одразу ж став вірусним

Де тільки не залишають автографи знаменитості: на руках, спинах, грудях. Не обходиться і без ніг. От саме завдяки спокусливим ніжкам блогерки ролик з Квентіном Тарантіно став вірусним. Дівчина просто попросила підписатися на її нозі, і від цієї нагоди культовий режисер не зміг відмовитися.

Кумедною історією зі своїми підписниками у тіктоку поділилася блогерка з нікнеймом dezertflake. Звичайно ж, є відеодоказ, щоб ти не казав, що дівчина хайпує на рівному місці. Ролик, до слова, за лічені дні переглянули понад 4,7 мільйона разів!

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Квентін Тарантіно залишив автограф на нозі

Коли випадково зіткнулася з Квентіном Тарантіно, і запитала перше, що спало на думку,

– зауважила дівчина.

На відео видно, як блогерка запитала режисера, чи не міг би він залишити автограф на її нозі. Квентін Тарантіно не розгубився, відповівши: "Так, звичайно ж!".

Зауважимо, що дівчина вирішила на цьому не зупинятися. Вона запитала Квентіна Тарантіно, чи міг би він оцінити її ніжку. Режисер відмовився це робити, зауваживши, що нога блогерки "була б на першому місці його рейтингу".

Квентін Тарантіно – знаний фут-фетишист

Ні для кого не секрет, що Квентін Тарантіно буквально мліє від красивих жіночих ніг. Не дарма ж його музою є Ума Турман з її 42-м розміром ноги. Та й у фільмах частенько можна побачити деталізовані кадри ніг героїнь.

Раніше шанувальник Квентіна Тарантіно поділився у мережі милим фото. На ньому культовий режисер обговорює стрічки з відвідувачами його кінотеатру в Лос-Анджелесі. Кадр зробив Том Франк, котрий разом зі своєю донькою навідався в історичний кінотеатр New Beverly, побудований ще у 1929 році. Його Тарантіно у 2007 році викупив через загрозу закриття.

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