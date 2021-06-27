Якщо ти бачив фільм "Основний інстинкт" з незрівнянною Шерон Стоун, то новий вірусний ролик з ведучою Паолою Феррарі тобі однозначно сподобається. На ньому ефектна 60-річна зірка телебачення випадково, чи то навмисне відтворила сцену з культового фільму. Це й зробило її однією з гарячих тем для обговорення у мережі.

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Паола Феррарі та "Основний інстинкт" на Євро-2020

Під час одного з ефірів Паола Феррарі з'явилася у чорній довгій сукні з ефектним вирізом. У якийсь момент вона вирішила поміняти ноги, що відразу ж нагадало користувачам мережі сцену з "Основного інстинкту". Ба більше: у мережі вже почали активно обговорювати відсутність спідньої білизни на ведучій.

Дивися, як Паола Феррарі випадково стала зіркою мережі:

"Це стало вірусним, вони використовують більше VAR (для цього інциденту), ніж на полі на Чемпіонаті Європи. Це сталося, але в цьому немає нічого серйозного", – пояснює Феррарі.

Цікаво, що були й ті, кому вдалося "розгледіти" татуювання метелика під сукнею ведучої.

"Можу вас запевнити, що у мене немає татуювання метелика, я не літаю так високо", – віджартувалася ведуча.

Нагадаємо тобі цю саму сцену з Шерон Стоун в "Основному інстинкті":

"Це трохи натягнуто, тому що вона – одна з найсексуальніших жінок у світі. Коротше, вірусний ролик здається трохи перебільшеним, я вела шоу два вечори у штанях... У цій сцені на Шерон Стоун не було спідньої білизни. Я ж віддаю перевагу захисту здоров'я та гігієні", – поставила крапку Паола Феррарі.

Хай там як, але ведучій Паолі Феррарі вдалося не на жарт розбурхати користувачів мережі. І, переконані, цей ролик ще довго ширитиметься мережею. А саму Паолу ми ще побачимо точно, адже Італія вийшла до 1/4 Євро-2020!

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