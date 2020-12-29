Коронавірус вніс свої правки у життя абсолютно усіх людей по всьому світу. І саме перед Різдвом відчувається, наскільки нам бракує вечорів, проведених цілою родиною і близькості з тими, за ким ми дуже сумуємо. Lamborghini представили різдвяний ролик, який зворушить тебе до глибини душі. Дивися відео на Men 24!

Італійська компанія Lamborghini вирішила трішки підняти наш настрій напередодні Різдва. Для цього виробник гіперкарів випустив круту рекламу, в якій розповідається про тандем батька та сина, який роз'єднує коронавірус. Зворушливим роликом з тобою ділиться Men 24!

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Починається ролик з того, що у будинку старенькі мама і тато нудьгують напередодні Різдва. Вона читає книгу, а він – сам із собою грає у шахмати. Аж раптом у кадрі з'являється подарунок. Старенький розпаковує його та виявляє всередині окуляри віртуальної реальності. Він одягає їх та отримує можливість проїхатися на швидкісному гіперкарі Lamborghini. У кінці ролика, чоловік вийшов з машини, пройшов перед нею та повернувся до свого сина, котрий сидить на капоті Lamborghini Huracan Evo.

Подарунок супроводжується також листівкою від сина. "Привіт, тату! Наша пристрасть сильніша за відстань. Я люблю тебе, Метт", – написано у ній. Це так зворушливо, що просто неможливо стримувати сліз.

У цей непростий час такі ролики нагадують нам усім про важливість дотримування соціальної дистанції, щоб уберегти наших рідних. Але ніщо не заважає нам завжди бути на зв'язку. Тож зателефонуй батькам, скажи їм, що ти їх дуже любиш. Це буде найкращий подарунок на Різдво!

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