Коронавирус внес свои поправки в жизни абсолютно всех людей по всему миру. И именно перед Рождеством чувствуется, насколько нам не хватает вечеров, проведенных всей семьей и близости с теми, за кем мы очень скучаем. Lamborghini представили рождественский ролик, который тронет тебя до глубины души. Смотри видео на Men 24!

Итальянская компания Lamborghini решила немного поднять наше настроение накануне Рождества. Для этого производитель гиперкаров выпустил крутую рекламу, в которой рассказывается о тандеме отца и сына, каких разъединяет коронавирус. Трогательным роликом с тобой делится Men 24 !

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Начинается ролик с того, что в доме мама и папа скучают накануне Рождества. Она читает книгу, а он – сам с собой играет в шахматы. И вдруг в кадре появляется подарок. Старенький распаковывает его и обнаруживает внутри очки виртуальной реальности. Он одевает их, и получает возможность прокатиться на скоростном гиперкаре Lamborghini. В конце видео, мужчина вышел из машины, прошел перед ней и вернулся к своему сыну, который сидит на капоте Lamborghini Huracan Evo.

Подарок сопровождается также открыткой от сына. "Привет, папа! Наша страсть сильнее расстояния. Я люблю тебя, Мэтт" , – говорится в ней. Это так трогательно, что просто невозможно сдерживать слез.

В это непростое время такие ролики напоминают нам всем о важности соблюдения социальной дистанции, чтобы уберечь наших родных. Но ничто не мешает нам всегда быть на связи. Поэтому позвони родителям, скажи им, что ты их очень любишь. Это будет лучший подарок на Рождество!