Легкий нападник "Лос-Анджелес Лейкерс" та суперзірка НБА Леброн Джеймс вирішив не ігнорувати словесні нападки бійця UFC Колбі Ковінгтона. Той днями назвав баскетболіста "безхребетним боягузом".

Як пише Eurosport, баскетболіст та боєць UFC посварилися на грунті протестних акцій за права афроамериканців.

До слова У червні зірковий баскетболіст Леброн Джеймс обіцяв, що зніме кіно про расизм

У чому суть скандалу між Леброном Джеймсом та Колбі Ковінгтоном

Колишній тимчасовий чемпіон UFC у напівсередній вазі Колбі Ковінгтон розкритикував НБА і персонально баскетболіста "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса за бойкот спортивних змагань.

Цей бойкот стався після чергового насильства поліцейських до темношкірих у США. Після смерті Джорджа Флойда у країні не вщухають масові антирасистські протести, які почасти перетворюються на погроми.

Суспільство у США не одностайне у своєму ставленні до проблеми. От, зокрема, й Ковінгтон має різку позицію.

Ого, ви переносите свої матчі? Кажете, хочете змін? Так відмовтеся від мільйонів і привілейованого життя. І підіть на найважчу роботу в Америці. Станьте копами,

– писав 32-річний Ковінгтон у твіттері.

Консерватор та республіканець, фанат Трампа, Конвінгтон постійно критикує рух Black Lives Matter. На пресконференції після турніру UFC Fight NIght 178 він назвав активістів BLM бандитами, а їх рух – фальшивим.

"Остогидли ці безхребетні боягузи, як-от Леброн Джеймс", – сказав Ковінгтон 20 вересня.



Колбі Ковінгтон, боєць UFC / Фото РИА

Леброн Джеймс, який відстоює інтереси афроамериканців, забарився із відповіддю хіба на добу. Свою реакцію він озвучив після другого матчу фінальної серії Західної конференції з "Денвер Наггетс".

Зі сторони можна що завгодно говорити. Але чомусь будь-хто з таких говорунів коли виходить на ринг чи на паркет у 10 випадках з 10 наробить у штани,

– сказав Леброн.



Леброн Джеймс, баскетболіст / Фото myseldon