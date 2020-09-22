Легкий нападающий "Лос-Анджелес Лейкерс" и суперзвезда НБА Леброн Джеймс решил не игнорировать словесные нападки бойца UFC Колби Ковингтона. Тот на днях назвал баскетболиста "бесхребетным трусом".

Как пишет Eurosport , баскетболист и боец UFC поссорились на почве протестных акций за права афроамериканцев.

К слову В июне звездный баскетболист Леброн Джеймс обещал, что снимет кино о расизме

В чем суть скандала между Леброном Джеймсом и Колби Ковингтоном

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон раскритиковал НБА и персонально баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса за бойкот спортивных соревнований.

Этот бойкот произошел после очередного насилия полицейских к темнокожим в США. После смерти Джорджа Флойда в стране не утихают массовые антирасистские протесты , которые отчасти превращаются в погромы.

Общество в США не единодушно в своем отношении к проблеме. Вот, в частности, и Ковингтон имеет резкую позицию.

Ого, вы переносите свои матчи? Говорите, хотите перемен? Так откажитесь от миллионов и привилегированной жизни. И пойдите на самую тяжелую работу в Америке. Станьте копами,

– писал 32-летний Ковингтон в твиттере.

Консерватор и республиканец, фанат Трампа, Конвингтон постоянно критикует движение Black Lives Matter. На пресс-конференции 20 сентября после турнира UFC Fight NIght 178 он назвал активистов BLM бандитами, а их движение – фальшивым.

"Надоелм эти бесхребетные трусы, такие как вот этот Леброн Джеймс", – сказал Ковингтон.



Колбе Ковингтон, боец ​​UFC / Фото РИА

Леброн Джеймс, который отстаивает интересы афроамериканцев, замедлил с ответом разве что на сутки. Свою реакцию он озвучил после второго матча финальной серии Западной конференции с "Денвер Наггетс".

Со стороны можно что угодно говорить. Но почему-то каждый из таких говорунов когда выходит на ринг или на паркет в 10 случаях из 10 наделает в штаны,

– сказал Леброн.