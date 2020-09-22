Леброн Джеймс ответил насмешкой бойцу UFC Ковингтону, который назвал его бесхребетным трусом
Легкий нападающий "Лос-Анджелес Лейкерс" и суперзвезда НБА Леброн Джеймс решил не игнорировать словесные нападки бойца UFC Колби Ковингтона. Тот на днях назвал баскетболиста "бесхребетным трусом".
Как пишет Eurosport, баскетболист и боец UFC поссорились на почве протестных акций за права афроамериканцев.
К слову В июне звездный баскетболист Леброн Джеймс обещал, что снимет кино о расизме
В чем суть скандала между Леброном Джеймсом и Колби Ковингтоном
Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон раскритиковал НБА и персонально баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса за бойкот спортивных соревнований.
- Этот бойкот произошел после очередного насилия полицейских к темнокожим в США. После смерти Джорджа Флойда в стране не утихают массовые антирасистские протесты, которые отчасти превращаются в погромы.
Общество в США не единодушно в своем отношении к проблеме. Вот, в частности, и Ковингтон имеет резкую позицию.
Ого, вы переносите свои матчи? Говорите, хотите перемен? Так откажитесь от миллионов и привилегированной жизни. И пойдите на самую тяжелую работу в Америке. Станьте копами,
– писал 32-летний Ковингтон в твиттере.
Консерватор и республиканец, фанат Трампа, Конвингтон постоянно критикует движение Black Lives Matter. На пресс-конференции 20 сентября после турнира UFC Fight NIght 178 он назвал активистов BLM бандитами, а их движение – фальшивым.
- "Надоелм эти бесхребетные трусы, такие как вот этот Леброн Джеймс", – сказал Ковингтон.
Колбе Ковингтон, боец UFC / Фото РИА
Леброн Джеймс, который отстаивает интересы афроамериканцев, замедлил с ответом разве что на сутки. Свою реакцию он озвучил после второго матча финальной серии Западной конференции с "Денвер Наггетс".
Со стороны можно что угодно говорить. Но почему-то каждый из таких говорунов когда выходит на ринг или на паркет в 10 случаях из 10 наделает в штаны,
– сказал Леброн.
Леброн Джеймс, баскетболист / Фото myseldon