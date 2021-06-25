Легкі коктейлі для крутих вихідних: спробуй себе в ролі барMENa
Джерело:24 канал
Попереду на нас очікують затяжні вихідні, а це означає, що кожен матиме можливість сповна відпочити та розслабитися. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепти легких алкогольних коктейлів, приготовлених на основі горілки Nemiroff!
Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно можуть допомогти легкі алкогольні коктейлі, приготовлені на основі горілки Nemiroff.
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Рецептами коктейлів з нами поділився Nemiroff Brand Ambassador у Польщі, колишній співвласник бару Woda Ognista, а також бар-консультант Патрик Ковальські.
Orange Mint Fizz
- Nemiroff Bold Orange – 40 мілілітрів
- Kinley Virgin Mojito – 120 мілілітрів
- М'ята – кілька листочків
Orange Mint Fizz – легкий літній коктейль на основі горілки Nemiroff / Фото Nemiroff
Cranberry Rose Fizz
- Nemiroff Wild Cranberry – 40 мілілітрів
- Kinley Bitter Rose – 120 мілілітрів
- Лимон – кілька дольок
Цей коктейль приготовлений на основі смакової горілки Nemiroff Wild Cranberry / Фото Nemiroff
Pear Yuzu Fizz
- Nemiroff Burning Pear – 40 мілілітрів
- Kinley Yuzu Tonic Water Zero – 120 мілілітрів
- Грейпфрут – кілька дольок
Рецепт приготування легкого коктейлю Pear Yuzu Fizz / Фото Nemiroff
Lemon Fizz
- Nemiroff De Luxe – 40 мілілітрів
- Kinley Bitter Lemon – 120 мілілітрів
- Лимон – кілька дольок
Пропонуємо приготувати освіжаючий коктейль Lemon Fizz / Фото Nemiroff
Grapefruit Fizz
- Nemiroff Rested In Barrel – 40 мілілітрів
- Kinley Yuzu Tonic Water Zero – 120 мілілітрів
- Грейпфрут – кілька дольок
Grapefruit Fizz приготовлений на основі Nemiroff Rested In Barrel / Фото Nemiroff
Chill Fizz
- Nemiroff Honey Pepper – 40 мілілітрів
- Sprite – 120 мілілітрів
- Апельсин – кілька дольок
Спробуй поєднати Nemiroff Honey Pepper та Sprite / Фото Nemiroff
Приготуй ці легкі коктейлі, а також клич друзів, щоб круто провести час і зарядитися енергією для нових звершень разом з Nemiroff!
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