Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Burning Tea – алкогольний коктейль, приготовлений на основі смакової горілки Nemiroff Burning Pear.
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Цей напій ідеально підійде для спекотних літніх вечорів. А його особливість полягає в тому, що для приготування не потрібно бути профі на кухні. Тож гайда разом з нами готувати алкогольний коктейль Burning Tea, щоб круто провести час зі своїми друзями.
Рецепт приготування коктейлю Burning Tea
Інгредієнти:
- Nemiroff Burning Pear – 40 мілілітрів
- Jose Cuervo Reposado – 20 мілілітрів
- Ancho Reyes Verde – 20 мілілітрів
- Aperol – 10 мілілітрів
Burning Tea – крутий коктейль для веселих компаній / Фото Nemiroff
Приготування коктейлю:
- Додай усі інгредієнти у стакан для змішування;
- Заповни його льодом, розмішай барною ложкою та перелий через ситечко в охолоджений келих.
- Насолоджуйся сміливим та палаючим коктейлем!
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Приготуй коктейль Burning Tea, а також клич друзів, щоб круто провести час і зарядитися енергією для нових звершень разом з Nemiroff!