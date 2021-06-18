Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Burning Tea – алкогольний коктейль, приготовлений на основі смакової горілки Nemiroff Burning Pear.

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Цей напій ідеально підійде для спекотних літніх вечорів. А його особливість полягає в тому, що для приготування не потрібно бути профі на кухні. Тож гайда разом з нами готувати алкогольний коктейль Burning Tea, щоб круто провести час зі своїми друзями.

Рецепт приготування коктейлю Burning Tea

Інгредієнти:

Nemiroff Burning Pear – 40 мілілітрів

– 40 мілілітрів Jose Cuervo Reposado – 20 мілілітрів

Ancho Reyes Verde – 20 мілілітрів

Aperol – 10 мілілітрів

Burning Tea – крутий коктейль для веселих компаній / Фото Nemiroff

Приготування коктейлю:

Додай усі інгредієнти у стакан для змішування; Заповни його льодом, розмішай барною ложкою та перелий через ситечко в охолоджений келих. Насолоджуйся сміливим та палаючим коктейлем!

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Приготуй коктейль Burning Tea, а також клич друзів, щоб круто провести час і зарядитися енергією для нових звершень разом з Nemiroff!