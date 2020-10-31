Леся Нікітюк похизувалася довжелезними ногами у зухвалому образі: круте фото
Українська телеведуча Леся Нікітюк розбурхала користувачів мережі новим фото, яке вона виклала на своїй сторінці в інстаграмі. На ньому вона позує у топі та коротких шортах, які дозволяють помилуватися її довжелезними ногами. Дивися круте фото зірки на Men 24.
Леся Нікітюк потішила своїх підписників, виклавши на своїй сторінці в інстаграмі зухвале фото, на якому вона хизується своїми стрункими та довгими ногами. Насолоджуйся кадром на Men 24!
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Улюблена українська телеведуча поставила своїм прихильникам одне питання (не п'ять, і на тому дякуємо), яке стосується виходу її проєкту Le Маршрутка: "Вас влаштовує час виходу програми і день? Ви встигаєте вмикати Новий канал в понеділок 18.00?"
Підписники зірки попросили трішки пересунути вихід шоу, а також засипали Лесю Іванівну компліментами:
- "Ну богиня космосу";
- "Ідеальна як завжди";
- "Хороша крихітка";
- "Неймовірна фотка";
- "Бомбічна фотка";
- "Я спочатку не впізнав";
- "Такі ноги гріх не викладати. Лесина одна нога аж у мене в кімнаті...";
- "Дуже личить цей стиль";
- "Леся, ти тут бомба-граната".
А й справді, Леся Нікітюк виглядає надзвичайно круто! Тож вона однозначно заслуговує на твій лайк і коментар під постом в інстаграмі!
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