Українська телеведуча Леся Нікітюк розбурхала користувачів мережі новим фото, яке вона виклала на своїй сторінці в інстаграмі. На ньому вона позує у топі та коротких шортах, які дозволяють помилуватися її довжелезними ногами. Дивися круте фото зірки на Men 24.

Леся Нікітюк потішила своїх підписників, виклавши на своїй сторінці в інстаграмі зухвале фото, на якому вона хизується своїми стрункими та довгими ногами. Насолоджуйся кадром на Men 24!

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Улюблена українська телеведуча поставила своїм прихильникам одне питання (не п'ять, і на тому дякуємо), яке стосується виходу її проєкту Le Маршрутка: "Вас влаштовує час виходу програми і день? Ви встигаєте вмикати Новий канал в понеділок 18.00?"

Підписники зірки попросили трішки пересунути вихід шоу, а також засипали Лесю Іванівну компліментами:

"Ну богиня космосу";

"Ідеальна як завжди";

"Хороша крихітка";

"Неймовірна фотка";

"Бомбічна фотка";

"Я спочатку не впізнав";

"Такі ноги гріх не викладати. Лесина одна нога аж у мене в кімнаті...";

"Дуже личить цей стиль";

"Леся, ти тут бомба-граната".

А й справді, Леся Нікітюк виглядає надзвичайно круто! Тож вона однозначно заслуговує на твій лайк і коментар під постом в інстаграмі!

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