Украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила пользователей сети новым фото, которое она выложила на своей странице в инстаграме. На нем она позирует в топе и коротких шортах, которые позволяют полюбоваться ее длинными ногами. Смотри крутое фото звезды на Men 24.

Леся Никитюк порадовала своих подписчиков, выложив на своей страничке в инстаграме дерзкое фото, на котором она щеголяет своими стройными и длинными ногами. Наслаждайся кадром на Men 24 !

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Любимая украинская телеведущая поставила своим поклонникам один вопрос (не пять, и на том спасибо), который касается выхода ее проекту Le Маршрутка: "Вас устраивает время выхода программы и день? Вы успеваете включать Новый канал в понедельник 18.00?"

Читатели звезды попросили немного передвинуть выход шоу, а также засыпали Лесю Ивановну комплиментами:

"Ну богиня космоса";

"Идеальная как всегда";

"Хорошая малышка";

"Невероятная фотка";

"Бомбическая фотка";

"Я сначала не узнал";

"Такие ноги грех не выкладывать. Лесина одна нога стоит у меня в комнате...";

"Очень подходит этот стиль";

"Леся, ты здесь бомба-граната".

А действительно, Леся Никитюк выглядит очень круто! Поэтому она однозначно заслуживает твой лайк и комментарий под постом в инстаграме!