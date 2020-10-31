Леся Никитюк похвасталась длинными ногами в дерзком образе: крутое фото
Украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила пользователей сети новым фото, которое она выложила на своей странице в инстаграме. На нем она позирует в топе и коротких шортах, которые позволяют полюбоваться ее длинными ногами. Смотри крутое фото звезды на Men 24.
Леся Никитюк порадовала своих подписчиков, выложив на своей страничке в инстаграме дерзкое фото, на котором она щеголяет своими стройными и длинными ногами. Наслаждайся кадром на Men 24!
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Любимая украинская телеведущая поставила своим поклонникам один вопрос (не пять, и на том спасибо), который касается выхода ее проекту Le Маршрутка: "Вас устраивает время выхода программы и день? Вы успеваете включать Новый канал в понедельник 18.00?"
Читатели звезды попросили немного передвинуть выход шоу, а также засыпали Лесю Ивановну комплиментами:
- "Ну богиня космоса";
- "Идеальная как всегда";
- "Хорошая малышка";
- "Невероятная фотка";
- "Бомбическая фотка";
- "Я сначала не узнал";
- "Такие ноги грех не выкладывать. Лесина одна нога стоит у меня в комнате...";
- "Очень подходит этот стиль";
- "Леся, ты здесь бомба-граната".
А действительно, Леся Никитюк выглядит очень круто! Поэтому она однозначно заслуживает твой лайк и комментарий под постом в инстаграме!
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