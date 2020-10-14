Усі ми знаємо, що Леся Нікітюк – та ще затійниця. Цього разу вона виклала креативне фото з відпочинку на морі, яке відразу ж зібрало десятки тисяч лайків і тисячі коментарів. Просто глянь на цю неймовірну русалку.

Улюблена українська телеведуча Леся Нікітюк не соромиться в інстаграмі викладати смішні фото. Men 24 не пробачив би собі, якби не поділився цим милим кадром з тобою.

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На світлині Леся Іванівна позує у купальнику, а її ноги прикриті смачним шматком риби. Таким чином Нікітюк перетворилася на справжнісіньку русалку.

Світлину телеведуча виклала не просто так. Вона влаштувала справжній розіграш, переможець якого зможе відправитися на омріяний відпочинок: "Я відпочила. Тепер ваша черга. Лайкайте цей пост, відмічайте в коментарях людину, з якою б хотіли відпочити і через 24 години я оберу переможця. Не дякуйте! Чекаю на ваші кумедні фотки".

Креатив зірки мережі оцінили її прихильники, засипавши її компліментами та кумедними коментарями:

"Моя ти рибка";

"Ні, ну у вас завжди креативні фотографії";

"Неймовірно повезе тому рибаку, котрий спіймає таку гарненьку рибку".

Тож ми наполегливо рекомендуємо не проґавити свій шанс на відпочинок. Тому став Лесі Іванівні лайк, коментуй публікацію. Цілком імовірно, що саме ти зможеш відправитися у подорож!

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