Все мы знаем, что Леся Никитюк – та еще затейщица. На этот раз она выложила креативное фото с отдыха на море, которое сразу же собрало десятки тысяч лайков и тысячи комментариев. Просто посмотри на эту невероятную русалку.

Любимая украинская телеведущая Леся Никитюк не стесняется в инстаграме выкладывать смешные фото. Men 24 не простил бы себе, если бы не поделился этим милым кадром с тобой.

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На фотографии Леся Ивановна позирует в купальнике, а ее ноги прикрыты вкусным куском рыбы. Таким образом Никитюк превратилась в настоящую русалку.

Фотографию телеведущая выложила не просто так. Она устроила настоящий розыгрыш, победитель которого сможет отправиться на долгожданный отдых: "Я отдохнула. Теперь ваша очередь. Лайкайте этот пост, отмечайте в комментариях человека, с которым бы хотели отдохнуть и через 24 часа я выберу победителя. Не благодарите! Жду ваши смешные фотки".

Креатив звезды сети оценили ее поклонники, засыпав ее комплиментами и смешными комментариями:

"Моя ты рыбка";

"Нет, ну как всегда креативные фотографии";

"Невероятно повезет тому рыбаку, который поймает такую ​​хорошенькую рыбку".

Поэтому мы настоятельно рекомендуем не упустить свой шанс на отдых. Ставь Леси Ивановне лайк, комментируй публикацию. Вполне вероятно, что именно ты сможешь отправиться в путешествие!