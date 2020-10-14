"Рыба моей мечты": Леся Никитюк выложила смешное фото с отдыха на море
Все мы знаем, что Леся Никитюк – та еще затейщица. На этот раз она выложила креативное фото с отдыха на море, которое сразу же собрало десятки тысяч лайков и тысячи комментариев. Просто посмотри на эту невероятную русалку.
Любимая украинская телеведущая Леся Никитюк не стесняется в инстаграме выкладывать смешные фото. Men 24 не простил бы себе, если бы не поделился этим милым кадром с тобой.
Тебе понравится "Повезло камню": самая сексуальная диджейка Украины показала, как отдыхает на море
На фотографии Леся Ивановна позирует в купальнике, а ее ноги прикрыты вкусным куском рыбы. Таким образом Никитюк превратилась в настоящую русалку.
Фотографию телеведущая выложила не просто так. Она устроила настоящий розыгрыш, победитель которого сможет отправиться на долгожданный отдых: "Я отдохнула. Теперь ваша очередь. Лайкайте этот пост, отмечайте в комментариях человека, с которым бы хотели отдохнуть и через 24 часа я выберу победителя. Не благодарите! Жду ваши смешные фотки".
Креатив звезды сети оценили ее поклонники, засыпав ее комплиментами и смешными комментариями:
- "Моя ты рыбка";
- "Нет, ну как всегда креативные фотографии";
- "Невероятно повезет тому рыбаку, который поймает такую хорошенькую рыбку".
Поэтому мы настоятельно рекомендуем не упустить свой шанс на отдых. Ставь Леси Ивановне лайк, комментируй публикацию. Вполне вероятно, что именно ты сможешь отправиться в путешествие!
Смотри также Сексуальной украинской дзюдоистке Дарьи Белодед – 20: смотрите горячие фото спортсменки