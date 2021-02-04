Улюблена українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує тішити своїх прихильників фотографіями з відпочинку. Ти тільки дуже не дивуйся, але цього разу вона виклала фото у купальнику, чим неабияк розбурхала користувачів мережі. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!

Джерело: інстаграм Лесі Нікітюк

33-річна Леся Нікітюк знає, що багато фотографій з відпочинку не буває. Тож цього разу телеведуча потішила своїх підписників фото, на якому вона позує у купальнику. Завдяки йому кожен може насолодитися спокусливими формами улюблениці мільйонів!

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Я вже пишу книгу, яку колись прочитаю та пригадаю ці божевільні події, які відбуваються зі мною за останні 5 днів. А назву я цю книгу "Кривавий Автограф". Я думаю, буде кілька томів,

– написала неоднозначно вона під постом.

Своїм постом Леся Іванівна неабияк заінтригувала своїх прихильників, тож вони залишили їй безліч коментарів під цим постом:

"Крихітко, ти шикарна";

"Комусь же така красуня дістанеться";

"Розгляньте назву "Найдовші ноги України";

"Ви така унікальна і щира. Буде цікаво";

"Ідеальна жінка";

"Фігура – ТОП";

"Знімайте зразу фільм. І судячи з назви, кличте Тарантіно";

"Леся, хіба можна бути такою красивою?".

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Ми теж вважаємо, що бути такою розкішною як Леся Нікітюк – справжній злочин. Тож закликаємо також підписатися на красуню та поставити лайк під постом. Вона однозначно заслуговує на це!