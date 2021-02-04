"Зовите Тарантино": Леся Никитюк взбудоражила сеть горячим фото в купальнике
Любимая украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает радовать своих поклонников фотографиями с отдыха. Ты только очень не удивляйся, но на этот раз она выложила фото в купальнике, чем изрядно взбудоражила пользователей сети. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!
Источник: инстаграм Леси Никитюк
33-летняя Леся Никитюк знает, что много фотографий с отдыха не бывает. В этот раз телеведущая порадовала своих подписчиков фото, на котором она позирует в купальнике. Благодаря ему каждый может насладиться соблазнительными формами любимицы миллионов!
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Я уже пишу книгу, которую когда-то прочитаю и вспомню эти сумасшедшие события, какие происходят со мной за последние 5 дней. А назову я эту книгу "Кровавый Автограф". Я думаю, будет несколько томов,
– написала неоднозначно она под постом.
Своим постом Леся Ивановна сильно заинтриговала своих поклонников, поэтому они оставили ей множество комментариев под этим постом:
- "Крошка, ты шикарная";
- "Кому же такая красавица достанется";
- "Рассмотрите название "Самые длинные ноги Украины ";
- "Вы такая уникальная и искренняя. Будет интересно";
- "Идеальная женщина";
- "Фигура – ТОП";
- "Снимайте сразу фильм. И судя по названию, зовите Тарантино";
- "Леся, разве можно быть такой красивой?".
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Мы тоже считаем, что быть такой роскошной как Леся Никитюк – настоящее преступление. Поэтому призываем также подписаться на красавицу и поставить лайк под постом. Она однозначно заслуживает на это!
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