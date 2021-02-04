Любимая украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает радовать своих поклонников фотографиями с отдыха. Ты только очень не удивляйся, но на этот раз она выложила фото в купальнике, чем изрядно взбудоражила пользователей сети. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!

Источник: инстаграм Леси Никитюк

33-летняя Леся Никитюк знает, что много фотографий с отдыха не бывает. В этот раз телеведущая порадовала своих подписчиков фото, на котором она позирует в купальнике. Благодаря ему каждый может насладиться соблазнительными формами любимицы миллионов!

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Я уже пишу книгу, которую когда-то прочитаю и вспомню эти сумасшедшие события, какие происходят со мной за последние 5 дней. А назову я эту книгу "Кровавый Автограф". Я думаю, будет несколько томов,

– написала неоднозначно она под постом.

Своим постом Леся Ивановна сильно заинтриговала своих поклонников, поэтому они оставили ей множество комментариев под этим постом:

"Крошка, ты шикарная";

"Кому же такая красавица достанется";

"Рассмотрите название "Сам ы е длинные ноги Украины ";

ы "Вы такая уникальная и искренняя. Будет интересно";

"Идеальная женщина";

"Фигура – ТОП";

"Снимайте сразу фильм. И судя по названию, зовите Тарантино";

"Леся, разве можно быть такой красивой?".

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