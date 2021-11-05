Якщо ти бачиш цей "прищик" на пальці ноги, то вичавлювати його не варто. Усе тому, що ти можеш суттєво підвищити ризик зараження. Про це розповів лікар Маніб Шах на своєму тіктоці.

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Дерматолог наголошує на тому, що це узагалі не прищ, хоч може ним здаватися. Одна з відмінностей полягає в тому, що при його видавленні виділяється оранжево-червона рідина. І ось чому...

Рідина, яка виділяється при видавлюванні цього "прища" – суглобова рідина. Лікар наголошує на тому, що це міксоїдна кіста або слизова кіста, пов'язана з суглобами. Вона може деформувати нігті, і ти ніколи не повинен її руйнувати.

За даними Американського коледжу остеопатії та дерматології, слизова кіста пальців рук – "поширене доброякісне ураження, яке проявляється у вигляді сильного вузлика на пальцях ніг". Іншими словами, його можна сплутати з прищиком або пухирем.

На думку експертів, кіста заповнена тією ж рідиною, що й твої суглоби. І її пошкодження може стати причиною травм, артриту чи будь-якої іншої проблеми, пов'язаної зі здоров'ям.

Люди часто плутають кісту на пальці з прищиком:

Доктор Шах наполягає на тому, що якщо ти бачиш одну з цих кіст, тобі слід уникати спроб видалити її самостійно. Усе тому, що існує величезний ризик інфікування або незворотного пошкодження пальців ніг.

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Якщо ж тебе турбує незрозуміле утворення на своїй шкірі – не займайся самолікуванням. Найкраще, що ти можеш зробити, – звернутися до експерта.