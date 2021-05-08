Хоч і не великі. Колись – якихось кілька десятків років тому – у Нью-Йорку за один долар можна було купити квитки в кіно для себе, коханої й трьох її братів або сестер. Або двадцять пляшок коли. Або – шість гамбургерів. Але це колись.

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Що ж можна купити у Нью-Йорку за долар у 2021 році

Якщо у тебе в кишені валяється один долар, у Нью-Йорку ти точно з голоду не помреш. Але от що саме ти їстимеш – треба буде добряче подумати. Адже за долар можна купити шматочок акційної піци, а також:

  • Одну устрицю, але тільки у "щасливі ​​години".
  • Маленький стаканчик морозива Wendy. 
  • Або 5 бананів.


Банани, морозиво або устрицю – все це можна купити за долар у Нью-Йорку / Колаж 24 каналу

Не загрожує тобі й спрага. Тільки-от доведеться вибрати між:

  • Маленьким стаканчиком кави у McDonald's.
  • Баночкою пива у "щасливі ​​години".
  • Чи цілою пляшкою найдешевшого вина з Європи.


За долар тобі продадуть каву або пиво, або навіть цілу пляшку вина / Колаж 24 каналу

А як із транспортом? Що ж, за долар у Нью-Йорку ти зможеш собі дозволити навіть таксі. Щоправда, не більше поїздки на 1 кілометр. А ще:

  • Квиток для разового проїзду на BoltBus.
  • 17 хвилин паркування на Мангеттені.
  • Ну або просто літр бензину.


За долар можна проїхатися і на таксі, хоча варіант з автобусом видається привабливішим / Колаж 24 каналу

А якщо ти ситий та з утамованою спрагою, ще й їхати тобі нікуди не треба, то на 1 долар зможеш собі дозволити:

  • Сувеніку, різну милоту й канцтовари у Target.
  • Пару поштових марок або листівку з привітанням.
  • Квиток на екскурсію в муніципальний музей.
  • Мило для рук або шампунь.
  • Ранкову газету.
  • Двійко сонцезахисних окулярів.
  • Або й навіть простенький чохол для iPhone.


За долар можна купити купу-купезну практичної й не дуже милоти / Колаж 24 каналу

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