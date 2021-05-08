Хоч і не великі. Колись – якихось кілька десятків років тому – у Нью-Йорку за один долар можна було купити квитки в кіно для себе, коханої й трьох її братів або сестер. Або двадцять пляшок коли. Або – шість гамбургерів. Але це колись.

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Що ж можна купити у Нью-Йорку за долар у 2021 році

Якщо у тебе в кишені валяється один долар, у Нью-Йорку ти точно з голоду не помреш. Але от що саме ти їстимеш – треба буде добряче подумати. Адже за долар можна купити шматочок акційної піци, а також:

Одну устрицю, але тільки у "щасливі ​​години".

Маленький стаканчик морозива Wendy.

Або 5 бананів.



Банани, морозиво або устрицю – все це можна купити за долар у Нью-Йорку / Колаж 24 каналу

Не загрожує тобі й спрага. Тільки-от доведеться вибрати між:

Маленьким стаканчиком кави у McDonald's.

Баночкою пива у "щасливі ​​години".

Чи цілою пляшкою найдешевшого вина з Європи.



За долар тобі продадуть каву або пиво, або навіть цілу пляшку вина / Колаж 24 каналу

А як із транспортом? Що ж, за долар у Нью-Йорку ти зможеш собі дозволити навіть таксі. Щоправда, не більше поїздки на 1 кілометр. А ще:

Квиток для разового проїзду на BoltBus.

17 хвилин паркування на Мангеттені.

Ну або просто літр бензину.



За долар можна проїхатися і на таксі, хоча варіант з автобусом видається привабливішим / Колаж 24 каналу

А якщо ти ситий та з утамованою спрагою, ще й їхати тобі нікуди не треба, то на 1 долар зможеш собі дозволити:

Сувеніку, різну милоту й канцтовари у Target.

Пару поштових марок або листівку з привітанням.

Квиток на екскурсію в муніципальний музей.

Мило для рук або шампунь.

Ранкову газету.

Двійко сонцезахисних окулярів.

Або й навіть простенький чохол для iPhone.



За долар можна купити купу-купезну практичної й не дуже милоти / Колаж 24 каналу

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