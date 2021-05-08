Хоть и не большие. Когда-то – всего несколько десятков лет назад – в Нью-Йорке за один доллар можно было купить билеты в кино для себя, любимой и трех ее братьев или сестер. Или двадцать бутылок колы. Или – шесть гамбургеров. Но это когда-то.

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Что же можно купить в Нью-Йорке за доллар в 2021 году

Если у тебя в кармане валяется один доллар, в Нью-Йорке ты точно с голоду не умрешь. Но вот что именно ты будешь есть – надо будет хорошенько подумать. Ведь за доллар можно купить кусочек акционной пиццы, а также:

  • Одну устрицу, но только в "счастливые часы".
  • Маленький стаканчик мороженого Wendy. 
  • Или 5 бананов.


Бананы, мороженое или устрицу – все это можно купить за доллар в Нью-Йорке / Коллаж 24 канала

Не угрожает тебе и жажда. Только вот придется выбрать между:

  • Маленьким стаканчиком кофе в McDonald's.
  • Баночкой пива в "счастливые часы".
  • Или целой бутылкой самого дешевого вина из Европы.


За доллар тебе продадут кофе или пиво, или даже целую бутылку вина / Коллаж 24 канала

А как с транспортом? Что ж, за доллар в Нью-Йорке ты сможешь себе позволить даже такси. Правда, не более поездки на 1 километр. А еще:

  • Билет для разового проезда на BoltBus.
  • 17 минут парковки на Манхэттене.
  • Ну или просто литр бензина.


За доллар можно проехаться и на такси, хотя вариант с автобусом кажется более привлекательным / Коллаж 24 канала

А если ты сыт и с утоленной жаждой, еще и ехать тебе никуда не надо, то на 1 доллар сможешь себе позволить:

  • Сувенику, различную милоту и канцтовары в Target.
  • Пару почтовых марок или открытку с поздравлением.
  • Билет на экскурсию в муниципальный музей.
  • Мыло для рук или шампунь.
  • Утреннюю газету.
  • Двое пар солнцезащитных очков.
  • Или даже простенький чехол для iPhone.


За доллар можно купить целую кучу практичной и не очень милоты / Коллаж 24 канала

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