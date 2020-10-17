Юна українська актриса знялася у відвертому купальнику під час відпочинку: гарячі фото
Українська акторка Ліза Василенко, яку більшість знають завдяки зйомкам у серіалі "Школа", виклала в мережу серію гарячих фото. На них 22-річна красуня позує у відвертому купальнику, який виграшно підкреслює її неймовірну фігуру.
Чарівна українська акторка Ліза Василенко не стомлюється тішити своїх фанатів гарячими фото. Цього разу вона виклала серію світлин з відпочинку. Ними ми й пропонуємо тобі насолодитися на Men 24.
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Дівчина на фотографіях позує у відвертому білому купальнику, який виграшно підкреслює її вигини. Ми навіть коментувати тут нічого не будемо.
Натомість залишаємо те, що написали підписники під постом Лізи:
- "Не можу з твоєї фігури. Вона неймовірна";
- "Така ніжна";
- "Обожнюю тебе і твої шикарні фото";
- "Надто шикарно";
- "Боже, мої очі в раю";
- "Яка ідеальна фігура";
- "Ммм... сексуально".
Зауважимо, що дівчина частенько викладає такі світлини, тож за нею можна сміливо слідкувати в інстаграмі.
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