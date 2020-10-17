Юная украинская актриса снялась в откровенном купальнике во время отдыха: горячие фото
Украинская актриса Лиза Василенко, которую большинство знает благодаря съемкам в сериале "Школа", выложила в сеть серию горячих фото. На них 22-летняя красавица позирует в откровенном купальнике, который выигрышно подчеркивает ее невероятную фигуру.
Волшебная украинская актриса Лиза Василенко не устает радовать своих фанатов горячими фото. На этот раз она выложила серию фотографий с отдыха. Ими мы и предлагаем тебе насладиться на Men 24.
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Девушка на фотографиях позирует в откровенном белом купальнике, который выигрышно подчеркивает ее изгибы. Мы даже комментировать здесь ничего не будем.
Зато оставляем то, что написали подписчики под постом Лизы:
- "Не могу с твоей фигуры. Она невероятная";
- "Такая нежная";
- "Обожаю тебя и твои шикарные фото";
- "Слишком шикарно";
- "Боже, мои глаза в раю";
- "Какая идеальная фигура";
- "Ммм ... сексуально".
Заметим, что девушка частенько выкладывает такие фотографии, поэтому за ней можно смело следить в инстаграме.
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