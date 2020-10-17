Украинская актриса Лиза Василенко, которую большинство знает благодаря съемкам в сериале "Школа", выложила в сеть серию горячих фото. На них 22-летняя красавица позирует в откровенном купальнике, который выигрышно подчеркивает ее невероятную фигуру.

Волшебная украинская актриса Лиза Василенко не устает радовать своих фанатов горячими фото. На этот раз она выложила серию фотографий с отдыха. Ими мы и предлагаем тебе насладиться на Men 24 .

Тебе понравится Украинская звезда Playboy снялась в эротической фотосессии: горячие фото 18+

Девушка на фотографиях позирует в откровенном белом купальнике, который выигрышно подчеркивает ее изгибы. Мы даже комментировать здесь ничего не будем.

Зато оставляем то, что написали подписчики под постом Лизы:

"Не могу с твоей фигуры. Она невероятная";

"Такая нежная";

"Обожаю тебя и твои шикарные фото";

"Слишком шикарно";

"Боже, мои глаза в раю";

"Какая идеальная фигура";

"Ммм ... сексуально".

Заметим, что девушка частенько выкладывает такие фотографии, поэтому за ней можно смело следить в инстаграме.