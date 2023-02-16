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Тельців чекають певні зміни на теренах кохання, для Левів почнеться час самопізнання у стосунках, а Терези купатимуться в гармонії. Про це та більше читай на Men 24 у любовному гороскопі для чоловіків на березень, квітень та травень 2023 року.

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Гороскоп кохання на весну – березень, квітень та травень

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Овни можуть відчути оновлене почуття пристрасті та енергії у своєму любовному житті впродовж наступних трьох місяців. Ти станеш впевненішим у собі та загалом, тому тобі буде легше висловлювати свої справжні почуття у парі. Якщо ж ти поки що самотній, весна може стати чудовим часом, щоб вийти на вулицю та познайомитися з новими людьми. Однак будь обережним, щоб не здаватися надто сильним (читай – агресивним) і не налякати потенційну пару. Що стосується сімейних питань, намагайся уникати конфліктів і бути відкритим до компромісів.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Наступні три місяці можуть принести значні зміни у любовне життя Тельців. Можливо, доведеться ухвалити важкі рішення щодо твоїх стосунків, але вір, що результат буде найкращим. Важливо чесно й відкрито спілкуватися зі своєю парою, оскільки це зміцнить ваш зв’язок і допоможе вам разом розв'язувати будь-які проблеми. На родинному фронті тобі, можливо, доведеться активізуватися та взяти на себе більше обов’язків, щоб усе йшло гладко.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Протягом трьох місяців весни Близнюки мали б більше зосередитися на своєму любовному житті та стосунках. Можливо, ти вже налаштований на куди серйозніші зобов’язання. Або, можливо, доведеться попрацювати над створенням міцнішої основи з твоєю парою. Не забувай прислухатися до її потреб та ефективно передавати свої власні. На родинному фронті намагайся присвячувати більше часу своїм близьким і ставити їхні потреби на перше місце. І це допоможе тобі підтримувати позитивне та сприятливе середовище у своєму житті.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Раки можуть несподівано виявити, що наступні три місяці стали часом глибокого емоційного зв’язку у парі. Ти можеш вже налаштовуватися на збільшення романтики та близькості у житті, і ти з половинкою зможете краще висловлювати свої емоції та потреби. Весна також буде чудовим часом, щоб попрацювати над створенням міцнішого зв’язку з членами твоєї родини, оскільки ти будеш відкритішим та сприйнятливішим до їхніх потреб і бажань. Тільки будь обережним, не дозволяй своїм емоціям вириватися назовні й зосередься на реальності.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Наступні три місяці для Левів можуть стати періодом особистісного зростання та самопізнання в любовному житті. Ти можеш бути більш самокритичним та рефлексивним, що допоможе здобути ясність щодо власних потреб і бажань. Однак будь обережним, щоб не стати занадто егоцентричним і не нехтувати потребами свого партнера. На родинному фронті тобі, можливо, доведеться встановити певні межі та відстоювати власні принципи.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Весна цьогоріч може принести деякі проблеми в любовне життя Дів, але, проявивши терпіння та рішучість, ти зможеш подолати будь-які перешкоди. Можливо, доведеться попрацювати зі своїми навичками спілкування та спробувати стати більш відкритим і чесним зі своєю парою. Весна також може бути чудовим часом, щоб працювати задля побудови міцніших стосунків із членами сім’ї та стати більш присутнім у їхньому житті й уважнішим до їхніх потреб.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Твоє любовне життя буде сповнене гармонії та рівноваги протягом наступних трьох місяців. Ти будеш відчувати себе романтично і навіть можеш зустріти когось особливого в цей час. Ті стосунки, які ти вже маєш, будуть процвітати, якщо ти ставитимеш на перше місце спілкування та емоційний зв’язок. Важливо залишатися вірним своїм потребам і обмеженням у стосунках. Твоє родинне життя також буде гармонійним, і ти зможеш якісно проводити час із близькими. Це допоможе почувати себе значно збалансованішим і задоволеним.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Упродовж наступних трьох місяців твоє любовне життя може бути інтенсивним і змінним. Ти можеш виявити, що розмірковуєш про минулі стосунки, а також працюєш задля того, щоб залікувати будь-які емоційні рани, які можуть впливати на твої поточні зв’язки. Важливо довіряти своїм інстинктам і бути відкритим до вразливості у стосунках. У цей час ти також можеш відчути поклик віддати перевагу своїй родині, оскільки вона потребуватиме твоєї підтримки та уваги.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Твоє любовне життя буде сповнене пригод і хвилювань упродовж наступних місяців весни. Ти можеш відчувати неспокій і бажання спробувати щось нове разом зі своєю парою. Важливо повідомити їй про свої потреби та бажання, бути відкритим до компромісів та знайти баланс, який працюватиме для вас обох. Твоє родинне життя також може вимагати певної уваги, тому не забудь провести якісний час із близькими людьми.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Протягом наступних трьох місяців твоє любовне життя може вимагати терпіння та розуміння. Ти можеш відчувати себе більш стриманим та менш схильним висловлювати свої емоції, що може призвести до розриву спілкування з твоєю парою. Важливо працювати задля емоційного розкриття і бути вразливим у стосунках. Це допоможе створити глибші зв’язки з парою і покращить ваше загальне любовне життя. Родині також може знадобитися твоя увага в цей час, тому не забувай присвячувати час близьким людям.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Твоє любовне життя буде сповнене хвилювань і непередбачуваності протягом наступних кількох місяців. Ти можеш навіть відчути потяг до нестандартних стосунків і вивчення нових можливостей. Але важливо повідомляти партнерці про потреби та бажання, бути відкритим до компромісу та охоче шукати баланс, який буде працювати для обох. Твоє ж родинне життя також буде вимагати уваги, і чимало. Тому розраховуй свій час так, щоб мати змогу значну його частку присвячувати близьким людям.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Наступні три місяці можуть принести Рибам найбільше пристрасті та романтики. Твоя інтуїція посилиться, буде легше налаштуватися на потреби та бажання твоєї пари. Однак будь обережним, щоб не стати надто поглиненим власними емоціями. Не дозволь їм контролювати твою поведінку. Замість цього використовуй свій емоційний інтелект, щоб побудувати міцніший зв’язок із коханою людиною. Цей весняний період також може принести деякі проблеми, пов'язані з сімейним і домашнім життям, але якщо ти збережеш спокій і зосередженість, то зможеш подолати будь-які перешкоди.

Важливо пам’ятати: астрологія не є індикатором майбутнього, а на успіх впливають різні фактори, найважливіший серед яких – особисті зусилля. Тож зосередься на прийнятті розумних рішень та постановці досяжних цілей.