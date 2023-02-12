Поради щодо одягу, яких, за словами жіноцтва, достатньо, щоб чоловік виділився з-поміж інших. До того ж дотримання цих порад не вимагає надто багато зусиль, хоча й вимагає багато уваги.

Також цікаво Зовсім не те, до чого ми звикли: як з'явилося слово коктейль і до чого тут коні

Отже, далі читай загальні поради, виведені з відповідей жінок у Reddit на питання, як чоловіку мати красивіший, привабливіший та сексуальніший вигляд.

Правильна посадка

Це одна з найпопулярніших відповідей. Здається, не стільки важливо, що ти одягаєш, скільки те, щоб воно на тобі мало добрий вигляд. Правда в тому, що багато чоловіків не думають, чи дійсно той або інший предмет одягу йому найкраще пасує. Чоловіки, буває, купують завеликі сорочки або задовгі штани. Тож краще переконайся, що ти носиш одяг відповідного розміру (окрім випадку, коли ти свідомо обираєш оверсайз) і що він пасує до твоєї фігури.



Найпопулярніша порада – правильна посадка одягу / Фото unsplash

Добре поєднуй кольори

Так, можливо, для когось це складно, але це не неможливо. Щоб добре комбінувати кольори, потрібно лише звертати увагу на їхню гармонію. Тобто: якщо тобі не подобається певне поєднання – воно справді погане, а якщо здається правильним – це, ймовірно, хороший вибір. Якщо ж сумніваєшся, дотримуйся кількох основних комбінацій кольорів, інформацію про які легко знайти у пошуковику.

Костюм

Перший вибір. Правда в тому, що в костюмі чоловік завжди буде мати добрий вигляд. Костюм надає унікального відчуття офіційності, і, залежно від кольору, може багато про що розповісти. Важливий момент: костюм повинен бути пошитий саме для тебе або хоча б пасувати твоїй фігурі.



Костюм надає чоловікові унікального відчуття офіційності / Фото unsplash

Засукані рукави

Мабуть, є щось у засуканих рукавах, що подобається жінкам. Хоча ми підозрюємо, що це працює, лише якщо у тебе є відповідні руки, щоб похвалитися. Хай там як, а спробувати можна.

Комфорт

Нарешті, марно брати одяг, щоб бути привабливим, якщо ти не почуваєшся в ньому комфортно. Знайди те, що поєднується з вищезазначеними пунктами та змушує тебе почуватися добре. У такий спосіб ти підвищиш свою впевненість. І не забудь додати до одягу один чи два аксесуари.