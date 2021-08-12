Слідкувати за Люсією Яворчековою в інстаграмі – суцільне задоволення. Воно й не дивно, адже розкішна фітнес-модель ледь не щодня ділиться зі своїми підписниками еротичними кадрами. Не став винятком і цей раз.
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У новому пості, який вона виклала в мережі, красуня позує у купальнику. Він виграшно підкреслює спокусливі форми моделі. Це й зауважили її фанати, засипавши Люсію шаленою кількістю лайків і коментарів:
- "Приголомшлива";
- "Я закоханий у тебе";
- "Яка ж ти красива";
- "Надзвичайно розкішна жінка";
- "Гаряча крихітка з бездоганними вигинами";
- "Просто найкраща модель у світі";
- "Я хочу мати таку дівчину, як ти";
- "Неймовірна".
Люсія Яворчекова у купальнику розбурхала користувачів мережі / Фото з інстаграму Яворчекової
Гайда підписуватися на Люсію Яворчекову. Ти ж не хочеш пропустити свіжу порцію гаряченького від сексуальної словацької фітнес-моделі?
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