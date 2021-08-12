Слідкувати за Люсією Яворчековою в інстаграмі – суцільне задоволення. Воно й не дивно, адже розкішна фітнес-модель ледь не щодня ділиться зі своїми підписниками еротичними кадрами. Не став винятком і цей раз.

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У новому пості, який вона виклала в мережі, красуня позує у купальнику. Він виграшно підкреслює спокусливі форми моделі. Це й зауважили її фанати, засипавши Люсію шаленою кількістю лайків і коментарів:

"Приголомшлива";

"Я закоханий у тебе";

"Яка ж ти красива";

"Надзвичайно розкішна жінка";

"Гаряча крихітка з бездоганними вигинами";

"Просто найкраща модель у світі";

"Я хочу мати таку дівчину, як ти";

"Неймовірна".



Люсія Яворчекова у купальнику розбурхала користувачів мережі / Фото з інстаграму Яворчекової

Гайда підписуватися на Люсію Яворчекову. Ти ж не хочеш пропустити свіжу порцію гаряченького від сексуальної словацької фітнес-моделі?

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