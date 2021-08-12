Слідкувати за Люсією Яворчековою в інстаграмі – суцільне задоволення. Воно й не дивно, адже розкішна фітнес-модель ледь не щодня ділиться зі своїми підписниками еротичними кадрами. Не став винятком і цей раз.

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У новому пості, який вона виклала в мережі, красуня позує у купальнику. Він виграшно підкреслює спокусливі форми моделі. Це й зауважили її фанати, засипавши Люсію шаленою кількістю лайків і коментарів:

  • "Приголомшлива";
  • "Я закоханий у тебе";
  • "Яка ж ти красива";
  • "Надзвичайно розкішна жінка";
  • "Гаряча крихітка з бездоганними вигинами";
  • "Просто найкраща модель у світі";
  • "Я хочу мати таку дівчину, як ти";
  • "Неймовірна".

Люсія Яворчекова у купальнику розбурхала мережу
Люсія Яворчекова у купальнику розбурхала користувачів мережі / Фото з інстаграму Яворчекової

Гайда підписуватися на Люсію Яворчекову. Ти ж не хочеш пропустити свіжу порцію гаряченького від сексуальної словацької фітнес-моделі?

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