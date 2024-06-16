"Гаряча штучка, яка збуджує": мережа у захваті від мокрого відео словацької фітнес-моделі
Джерело:інстаграм Люсії Яворчекової
Люсія Яворчекова стала нашою постійною гостею. Воно й не дивно, адже словацька фітнес-модель знається на тому, що привертає максимум уваги.
Цього разу красуня виклала ролик, який складається з цілої низки гарячих фото. На них мокра Люсія Яворчекова позує у білій майці, трусиках, а також колготах у сіточку. Максимально спекотний образ!
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Фанати у захваті від гарячого ролика
Ви знаєте куди піти, щоб отримати більше,
– написала вона під дописом.
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Підозрюємо, Люсія закликає перейти на сторінку бренду, який займається спідньою білизною. Користувачі мережі, власне, у захваті від образу словацької фітнес-моделі. Вони буквально засипали її компліментами:
- "Божевілля";
- "Гаряча штучка, яка збуджує";
- "Як же чудово";
- "Ти – найкрасивіша жінка, яку я коли-небудь бачив";
- "Яка ж ти сексуальна та гаряча";
- "Люсі, ти просто безкомпромісна";
- "Вау, надзвичайно красиво";
- "Ви – справжнє красиве видовище";
- "Приваблива жінка";
- "Ви такі красиві і досконалі! Дякую, що прикрасили мій день!".
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Люсія Яворчекова однозначно викликає захват. Вона чимало часу проводить за тренуваннями. І саме це дозволило їй досягнути таких ідеальних форм, які активно оспівують її підписники в інстаграмі.