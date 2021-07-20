Настя Каменських не втомлюється розбурхувати користувачів мережі. Цього разу вона це робить у крихітному бікіні блакитного кольору. Гайда разом з нами милуватися гарячим фото 34-річної співачки.

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Якщо придивитися до світлини, то можна звинуватити Настю Каменських у зловживанні фотошопом. Досить багато підписників красуні зауважили, що вона просто надто сильно напружила своє тіло. Хай там як, але усе це не завадило зібрати понад 100 тисяч лайків під постом, а також безліч коментарів:

"Ну втягнула, так втягнула";

"Настя, уже сфотографували. Видихай";

"Дивно ляшка виглядає після фотошопу";

"Красива, обожнюю тебе";

"Настя – богиня та красуня";

"Неймовірна Настя";

"Купальник і тіло – просто бомба";

"Ох, як же ж пристрасно";

"Ефектне фото";

"Така солоденька";

"Настя, ви – найкраща".

Гайда разом з нами слідкувати за Настею Каменських в інстаграмі. На її сторінці завжди дуже і дуже спекотно, тож не проґав порцію свіжих еротичних фото від співачки!

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