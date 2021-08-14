Цього разу Бріт Мануела знялася у крихітному бікіні, яке виграшно підкреслює її спокусливі форми. Наприкінці зйомки вона узагалі скинула його, що ще більше розбурхало підписників красуні.

Варте уваги Nemiroff Digestive Fest повертається: як отримати комплімент від бармена

Не дивно, що серія кадрів з Бріт Мануелою за добу набрала понад 70 тисяч лайків, а також шалену кількість компліментів. Підписники моделі вихваляли не лише її ідеальне тіло, а й почуття гумору:

  • "Приголомшлива";
  • "Мені потрібне твоє бікіні";
  • "Чому ти настільки бездоганна?";
  • "Найкрасивіша модель у світі";
  • "О, Боже! Як же мені подобаються ці фотографії";
  • "Ти справжня богиня";
  • "Я викидаю свій гамбургер";
  • "Гаряча, наче літо";
  • "Нам потрібне останнє фото, на якому позуєш ти, а не купальник!".

Бріт Мануела знялася у бікіні у басейні
Бріт Мануела знялася у бікіні у басейні / Фото з інстаграму Мануели

Фото Бріт Мануели зібрали понад 70 тисяч лайків
Гарячі фото моделі розбурхали мережу / Фото з інстаграму Мануели

Підписники у захваті від гарячих фото Бріт Мануели
Підписникам сподобалися спокусливі форми моделі / Фото з інстаграму Мануели

Бріт Мануела скинула купальник
А потім Бріт Мануела скинула бікіні / Фото з інстаграму Мануели

Тобі сподобається Колишня міс Відня похизувалася довжелезними ніжками у відвертій сукні: еротичні фото

І поки ми всі чекаємо нових постів від Бріт Мануели, ти маєш можливість підписатися на модель. На інстаграмі спокусливої красуні завжди дуже і дуже гаряче. Тож не пропусти порцію свіженького від неї!