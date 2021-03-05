Роскошная румынская модель и актриса Мадалина Генеа в очередной раз порадовала своих подписчиков. Бывшая Леонардо Ди Каприо выложила на своей странице в инстаграме фото, на котором щеголяет соблазнительными формами в купальнике. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!

33-летняя Мадалина Генеа с радостью раздевается перед камерами. На этот раз она снялась в черном купальнике, который выигрышно подчеркивает ее сексуальные формы. Айда смотреть фото, которое чрезвычайно сильно понравилось подписчикам бывшей Ди Каприо.

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Волшебная Мадалина сейчас отдыхает в Мексике, поэтому подозреваем, что она еще долго будет публиковать подобные фотографии на своей странице. Поэтому можешь смело подписаться на 33-летнюю красавицу, чтобы не упустить порцию свеженького.

Поклонникам бывшей Ди Каприо чрезвычайно сильно нравится новое фото актрисы. Они не только поставили множество лайков под постом, но и засыпали ее комплиментами и комментариями:

"Естественная и редкая красота";

"Ты – мечта любого мужчины";

"Как можно быть настолько безупречной?";

"Каждая женщина должна быть похожей на тебя";

"Чувственная, фантастическая, изысканная и элегантная";

"Чрезвычайно горячая";

"Божественное тело и красивое лицо".

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