Бывшая Леонардо Ди Каприо взбудоражила сеть сексуальной фигурой в купальнике: горячее фото
Роскошная румынская модель и актриса Мадалина Генеа в очередной раз порадовала своих подписчиков. Бывшая Леонардо Ди Каприо выложила на своей странице в инстаграме фото, на котором щеголяет соблазнительными формами в купальнике. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!
Источник:инстаграм Мадалины Генеа
33-летняя Мадалина Генеа с радостью раздевается перед камерами. На этот раз она снялась в черном купальнике, который выигрышно подчеркивает ее сексуальные формы. Айда смотреть фото, которое чрезвычайно сильно понравилось подписчикам бывшей Ди Каприо.
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Волшебная Мадалина сейчас отдыхает в Мексике, поэтому подозреваем, что она еще долго будет публиковать подобные фотографии на своей странице. Поэтому можешь смело подписаться на 33-летнюю красавицу, чтобы не упустить порцию свеженького.
Поклонникам бывшей Ди Каприо чрезвычайно сильно нравится новое фото актрисы. Они не только поставили множество лайков под постом, но и засыпали ее комплиментами и комментариями:
- "Естественная и редкая красота";
- "Ты – мечта любого мужчины";
- "Как можно быть настолько безупречной?";
- "Каждая женщина должна быть похожей на тебя";
- "Чувственная, фантастическая, изысканная и элегантная";
- "Чрезвычайно горячая";
- "Божественное тело и красивое лицо".
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Ох, такую красавицу потерял Леонардо. Можем ему только посочувствовать. В очередной раз напоминаем подписаться на Мадалину, ведь на ее странице в инстаграме всегда очень жарко!
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