Не дивно, що світлина, зроблена на дивані, шалено сподобалася її підписникам. Вони оцінили не лише спокусливий образ Еббі Довс, а й її пишні форми.

Варте уваги Nemiroff став офіційним партнером української місії на Місяць: коли вона відбудеться

Про це свідчать не лише десятки тисяч лайків, а й дуже і дуже багато коментарів. Прихильники моделі буквально засипали її компліментами, оспівуючи красу моделі:

  • "Ох, яка ж ти гаряча";
  • "Я у захваті";
  • "Абсолютно приголомшлива";
  • "Краса, від якої паморочиться голова";
  • "Дуже красива";
  • "Це краще, ніж будь-який літній день";
  • "Еббі, ти дуже сексуальна леді";
  • "Тобі дуже личить білий колір";
  • "Приваблива солоденька дівчинка".

Еббі Довс ледве вмістила бюст у маленьку сукню
Еббі Довс показала пишний бюст у крихітній сукні / Фото з інстаграму Довс

Насолоджуйся Модель Прісцилла Рікарт звабила підписників ефектним підводним фото

Еббі Довс – одна з тих небагатьох красунь, які викликають непідробний захват. Тож не полінися підписатися на неї. Гарантуємо, тобі сподобаються публікації, які регулярно з'являються на її сторінці в інстаграмі.