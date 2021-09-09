Не дивно, що світлина, зроблена на дивані, шалено сподобалася її підписникам. Вони оцінили не лише спокусливий образ Еббі Довс, а й її пишні форми.

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Про це свідчать не лише десятки тисяч лайків, а й дуже і дуже багато коментарів. Прихильники моделі буквально засипали її компліментами, оспівуючи красу моделі:

"Ох, яка ж ти гаряча";

"Я у захваті";

"Абсолютно приголомшлива";

"Краса, від якої паморочиться голова";

"Дуже красива";

"Це краще, ніж будь-який літній день";

"Еббі, ти дуже сексуальна леді";

"Тобі дуже личить білий колір";

"Приваблива солоденька дівчинка".



Еббі Довс показала пишний бюст у крихітній сукні / Фото з інстаграму Довс

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Еббі Довс – одна з тих небагатьох красунь, які викликають непідробний захват. Тож не полінися підписатися на неї. Гарантуємо, тобі сподобаються публікації, які регулярно з'являються на її сторінці в інстаграмі.