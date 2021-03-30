Певица Мадонна решила устроить своим подписчикам настоящую провокацию. 62-летняя звезда снялась в откровенном нижнем белье, которое едва прикрывает пышный ее бюст. Наслаждайся порцией красоты и соблазна от Мадонны на Men 24!

Мадонна знает, что легче взбудоражить пользователей сети с помощью откровенных фото. Неудивительно, что на днях она выложила в сеть серию фотографий, на которых позирует в нижнем белье, какое выигрышно подчеркивает ее сексуальные изгибы. Дополнила свой провокационный образ она фуражкой от украинского дизайнера Руслана Багинского.

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"А теперь немного для размышлений", – написала Мадонна под постом.

Поклонникам певицы очень понравилась ее смелость и откровенность. Они не только оставили множество лайков под этим постом, но и не пожалели комментариев:

"Ты очень горячая";

"Ты такая потрясающая";

"Почему, королева? Почему?";

"Ты сумасшедшая бабка".

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