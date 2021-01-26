Макіяжезахисний дзьоб: дивні винаходи, які не дожили до наших днів

Є винаходи, які рухають людство вперед. Але бувають і ті, на які дивитися можна тільки з посмішкою. Сьогодні на Men 24 поговоримо про один із таких – макіяжезахисний дзьоб.

Джерело: Men 24

Завдяки фантазії людській народжувалися чудові винаходи, які рухали світ уперед. Але бувало й так, коли фантазери вигадували щось украй дивне.

До теми Ямкокопач для щік: дивні винаходи, які не дожили до наших днів

Макіяжезахисний дзьоб

Насправді це просто прозорий конус – для захисту макіяжу. Навіщо він був потрібен? Річ у тім, що до винаходу стійкої косметики макіяж мав таку неприємну властивість – відлущуватися від обличчя у найбільш невідповідний момент.

Однією зі спроб подолати цю проблему був винахід 1939 року. Звичайнісінький прозорий конус, який треба було натягнути на голову у погану погоду.

І дійсно, конус міг захистити макіяж під час дощу, навіть снігопаду. Але піти на побачення у такому… Воно могло стати не тільки першим, а й останнім.



Конус для захисту макіяжу так і не став модним аксесуаром. І чому б то? / Фото pinterest

До того ж цей "дзьоб" швидко запотівав усередині. Так що він так і не став модним аксесуаром.

Хоча деякі його варіації з успіхом застосовували вдома – наприклад, у душі.

А ще його можна вважати праобразом сучасних масок для плавання.



А чому б не захистити макіяж у душі, якщо раптом нанесли його заздалегідь? / Фото pinterest

Це цікаво Загадка Стіва Джобса про блендер: чи дійсно через неї звільняли людей