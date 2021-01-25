Винаходи рухають людство вперед. Але іноді в історії траплялися такі, на які дивитися можна тільки з однією думкою: "Серйозно?" Сьогодні на Men 24 поговоримо про один із таких – ямкокопач для щік.

Людська фантазія меж не має, як вже писав Men 24. Але наслідки цього не завжди, скажімо так, зрозумілі. Коли винайшли сірники – весь світ втямив, що це і геніально, і необхідно. А от як реагувати на ямкокопач для щік?

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Ямкокопач для щік

Ну, "копач" – це умовно, звісно. Насправді мовиться про пристрій, який мав би формувати ямки на щоках (англійською – dimple). Річ у тім, що вони стали надзвичайно модними свого часу.

Навіть пластичні хірурги стали пропонувати спеціальну операцію для формування ямок на щоках – дімплектомію.



Реклама ямкокопача для щік запевняла, що "милі ямки" виникнуть дуже швидко / Фото pinterest

Але що було робити тим людям (головно – жінкам), які не могли собі дозволити пластику? От їм і запропонували цей винахід – ямкокопач для щік – спеціальне металеве пристосування, яке боляче врізалося у шкіру.



Ізабелла Рочестер представила свій ямкокопач у 1936 році / Фото pinterest

За задумом винахідниці Еванджеліни Ізабелли Гілберт Рочестер, це пристосування з часом мало б сформувати ямки на щоках. Однак винахід не набув популярності.

По-перше, бо ямки не формувалися – ані швидко, ані повільно.

По-друге, бо "завдяки" пристрою на шкірі виникали зморшки.

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