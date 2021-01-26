Есть изобретения, которые двигают человечество вперед. Но бывают и те, на которые смотреть можно только с улыбкой. Сегодня на Men 24 поговорим об одном из таких – макияжезащитном клюве.

Источник: Men 24

Благодаря фантазии человеческой рождались замечательные изобретения, двигавшие мир вперед. Но бывало и так, когда фантазеры придумывали что-то крайне странное.

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Макияжезащитный клюв

На самом деле это просто прозрачный конус – для защиты макияжа. Зачем он был нужен? Дело в том, что до изобретения устойчивой косметики макияж имел такое неприятное свойство – отслаиваться от лица в самый неподходящий момент.

Одной из попыток преодолеть эту проблему было изобретение 1939 года. Обычный прозрачный конус , который надо было натянуть на голову в плохую погоду.

И действительно, конус мог защитить макияж во время дождя, даже снегопада. Но пойти на свидание в таком... Оно могло стать не только первым, но и последним.



Конус для защиты макияжа так и не стал модным аксессуаром. И почему бы это? / Фото pinterest

К тому же этот "клюв" быстро запотевал внутри. Так что он так и не стал модным аксессуаром.

Хотя некоторые его вариации с успехом применяли дома – например, в душе.

А еще его можно считать прообразом современных масок для плавания.



А почему бы не защитить макияж в душе, если вдруг нанесли его заранее? / Фото pinterest