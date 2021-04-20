Плохой сон из-за храпа может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. С этим и ряд хронических заболеваний связаны, и не заболеваний – когда проблемы с работой тех или иных органов только в зародыше.

Конечно, куда же без психосоматических проблем, депрессивных состояний и нервных расстройств. Но мы не ставим себе целью углубляться в анализ всего этого. Вспомним только, о каких проблемах может свидетельствовать именно мужской храп.

Стоит знать Врач поделился безотказными секретами, которые позволяют улучшить свой сон

Какие проблемы со здоровьем возникают из-за храпа

Обструктивное апноэ

Это очень серьезное расстройство . Люди с апноэ на какое-то время прекращают дышать во сне. В такие моменты человек просыпается, чтобы восстановить дыхание.

Наименьшие последствия – это многочисленные нарушения сна и постоянная усталость в течение дня.

Наихудшие – если апноэ не лечить – это болезни сердца, диабет и другие ощутимые риски для здоровья.



Храп не просто не дает выспаться – он может свидетельствовать о серьезных проблемах / Фото unsplash

Тестостерон

Нарушение сна из-за того же храпа могут серьезно повлиять на уровень тестостерона и кислорода в организме мужчины. Следствием может быть эректильная дисфункция (то есть – не будет никакого секса).

Ученые из больницы Donaustauf, что в Германии, в 2008 году попытались исследовать связь эректильной дисфункции и апноэ.

Участие приняли 400 мужчин, которые жаловались на храп во время сна. В итоге 69% получили диагноз апноэ на фоне снижения уровня тестостерона.

Отсутствие спокойного сна также может вызвать повышение уровня гормона стресса – кортизона. А кому нравится жить в постоянном стрессе, особенно если реальных причин для этого нет?



Храп – это не то, на что можно махнуть рукой, ведь здоровый сон очень и очень важен / Фото unsplash

Что делать, если храп не дает нормально спать

Что делать? Обратиться к врачу, чтобы выяснить причину храпа.

Если он вызван анатомическими особенностями (например, искривленной носовой перегородкой, аденоидами и тому подобное) – врач посоветует, надо ли их устранять, и как именно.

Если же причина в определенном заболевании – надо будет браться за лечение однозначно.