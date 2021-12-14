Своїх підписників телеведуча вирішила не на жарт розбурхати світлинами у білизні. Для зйомки вона обрала ефектний комплект від brabrabra, який виграшно підкреслює її неймовірні вигини.

Варте уваги Nemiroff зігріватиме відвідувачів новорічного ярмарку у Києві авторськими гарячими коктейлями

І саме розкішні форми красуні стали причиною того, що ми буквально залипнули над цим постом. Підозрюємо, щось подібне пережили її підписники. Вони не лише засипали Машу Єфросиніну безліччю лайків, а й були максимально щедрими на компліменти:

  • "Боже, яка фігура";
  • "З такою фігурою ви будете сексуальною і в мішку";
  • "Шикарна жінка";
  • "Ви прекрасна";
  • "О, Боги! Ідеальна!";
  • "Вам личить червоний колір";
  • "З роками, наче хороше вино";
  • "Ви просто богиня";
  • "Маша, ви прекрасна".

Маша Єфросиніна знялася у спокусливій білизні
Розкішна фігура Маші Єфросиніної вразила її підписників / Фото з інстаграму Єфросиніної

Маша Єфросиніна знялася у спокусливій білизні
Розкішна фігура Маші Єфросиніної вразила її підписників / Фото з інстаграму Єфросиніної

Маша Єфросиніна знялася у спокусливій білизні
Розкішна фігура Маші Єфросиніної вразила її підписників / Фото з інстаграму Єфросиніної

Тобі сподобається Теран Гілоу звела з розуму підписників пружними сідницями

Ми навіть не збираємося сперечатися з прихильниками Маші Єфросиніної. Нам теж надзвичайно подобається ведуча. Тож було б вельми дивно, якби ми не закликали тебе долучитися до її армії підписників. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися гарячими фото, які вона регулярно викладає в мережі.