Своих подписчиков телеведущая решила не на шутку взбудоражить фотографиями в белье. Для съемки она выбрала эффектный комплект от brabrabra, выигрышно подчеркивающий ее невероятные изгибы.

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И именно роскошные формы красавицы послужили причиной того, что мы буквально залипли над этим постом. Подозреваем, что подобное пережили ее подписчики. Они не только засыпали Машу Ефросинину множеством лайков, но и были максимально щедры на комплименты:

  • "Боже, какая фигура";
  • "С такой фигурой вы будете сексуальной и в мешке";
  • "Шикарная женщина";
  • "Вы прекрасна";
  • "О, Боги! Идеальна!";
  • "Вам подходит красный цвет";
  • "С годами, как хорошее вино";
  • "Вы просто богиня";
  • "Маша, вы прекрасна".

Маша Ефросинина снялась в соблазнительном белье
Роскошная фигура Маши Ефросининой поразила ее подписчиков / Фото с инстаграма Ефросининой

Маша Ефросинина снялась в соблазнительном белье
Роскошная фигура Маши Ефросининой поразила ее подписчиков / Фото с инстаграма Ефросининой

Маша Ефросинина снялась в соблазнительном белье
Роскошная фигура Маши Ефросининой поразила ее подписчиков / Фото с инстаграма Ефросининой

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Мы даже не собираемся спорить с поклонниками Маши Ефросининой. Нам тоже очень нравится ведущая. Было бы очень странно, если бы мы не призывали тебя присоединиться к ее армии подписчиков. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться горячими фото, которые она регулярно выкладывает в сети.