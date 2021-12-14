Своих подписчиков телеведущая решила не на шутку взбудоражить фотографиями в белье. Для съемки она выбрала эффектный комплект от brabrabra, выигрышно подчеркивающий ее невероятные изгибы.

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И именно роскошные формы красавицы послужили причиной того, что мы буквально залипли над этим постом. Подозреваем, что подобное пережили ее подписчики. Они не только засыпали Машу Ефросинину множеством лайков, но и были максимально щедры на комплименты:

"Боже, какая фигура";

"С такой фигурой вы будете сексуальной и в мешке";

"Шикарная женщина";

"Вы прекрасна";

"О, Боги! Идеальна!";

"Вам подходит красный цвет";

"С годами, как хорошее вино";

"Вы просто богиня";

"Маша, вы прекрасна".



Роскошная фигура Маши Ефросининой поразила ее подписчиков / Фото с инстаграма Ефросининой



Роскошная фигура Маши Ефросининой поразила ее подписчиков / Фото с инстаграма Ефросининой



Роскошная фигура Маши Ефросининой поразила ее подписчиков / Фото с инстаграма Ефросининой

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